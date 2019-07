Op zoek naar Het Perfecte Plaatje van Haaksbergen

Het is de grote speurtocht naar Het Perfecte Plaatje van Haaksbergen. Acht inwoners van 'de Ster van Twente' hebben de afgelopen tijd een serie foto's geschoten, waarmee ze meedingen naar de prestigieuze titel. Het eindresultaat is te zien tijdens een expositie die donderdagavond van start gaat.

Het is een Haaksbergse variant op Het Perfecte Plaatje, het kijkcijferkanon van RTL4, waarin allerlei BN'ers in de huid kruipen van een fotograaf.

Selectie

Het was fotograaf Erik de Just, die het initiatief nam. "In totaal meldden zich maar liefst 53 kandidaten aan, terwijl er slechts plek was voor acht deelnemers. We moesten dus een selectie maken, waarbij we een juiste mix wilden van mannelijke en vrouwelijke fotografen en leeftijd. Enige voorwaarden waren dat ze een camera met verwisselbare lens moesten hebben en al niet al te professioneel bezig mochten zijn."

Zeven opdrachten

De fotografen kregen vervolgens een serie van zeven opdrachten voorgeschoteld. "Fotograferen via een drone, een ambacht, een glazen bol, maar ook een ansichtkaart. Het is extra mooi dat twee van die ansichtkaarten nu ook in de praktijk worden gebruikt."

Onder meer de ansichtkaart van deelneemster Ellis Middelhuis is nu daadwerkelijk te koop in Haaksbergen, onder meer bij de VVV. "Een hele eer uiteraard", aldus Ellis, die na vier opdrachten bovenaan stond in het tussenklassement.

Schilderen met licht

Ze genoot met volle teugen van de opdrachten. "Een van de leukste was om een ambacht te fotograferen. Met je camera de kudde in te midden van tweehonderd schapen en dan je gang gaan. De moeilijkste vond ik lightpainting: schilderen met licht. Zoals ze in Star Wars doen, zeg maar. Erg moeilijk omdat je afhankelijk bent van externe factoren als licht en het weer."

Expositie

Donderdagavond staat het werk van de acht amateurfotografen centraal tijdens een expositie in theater De Kappen. Ook wordt dan de winnaar bekendgemaakt. Of Ellis Middelhuis nu ook de laureaat wordt? Erik de Just houdt zich diplomatiek op de vlakte. "Het enige wat ik erover kwijt wil, is dat het nog heel erg spannend wordt."

De tentoonstelling in theater De Kappen duurt tot en met 23 augustus.