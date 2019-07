Vijftien Overijsselse projecten genomineerd voor de Ariënsprijs

Een van de genomineerde projecten is Kearls unne mekaar uit Vasse. Een groep van negen vrijwilligers organiseert sinds 2016 voor 25 Kearls iedere twee weken activiteiten voor mannen boven de veertig met een handicap.

kearls unne mekaar (Foto: Facebook kearls unne mekaar)

Erna Ensink nam het initiatief. Haar man werd getroffen door een herseninfarct en moet nu met beperkingen leven. In Vasse werd er niets georganiseerd voor mannen zoals hij en toen besloot ze zelf maar de kar te trekken. Er bleek behoefte aan te bestaan en zo ontstond Kearls unne mekaar.

Aandacht voor het platteland

Ook de boerenpelgrimstocht uit Haarle is genomineerd voor de prijs. Voormalig psychiatrisch verpleegkundige Ida Besten plaatste cliënten op zorgboerderijen en ging in gesprek met boerenfamilies over hun waarden van leven. Dat was het begin van de boerenpelgrimstocht, die ze samen met de plaatselijke werkgroep Kerk in het Platteland organiseert.

boerderijviering (Foto: Hans Heerink)

Het doel is uitwisseling, bezinning en verbinding. De genomineerde boerderijvieringen in Lemelerveld wil juist de zorgen van de boeren onder de aandacht brengen.

Tot de genomineerden behoren verder onder meer de stichting Bowie in Wierden en de vereniging Armoedepreventie Oldenzaal. Zij houden zich beiden bezig met met armoedebestrijding. Ook de eettafel in Dedemsvaart, de bloedprikpost in Rossum, de duofiets van Vilsteren en de hulptelefoon van Enschede zijn genomineerd. Hier ligt de nadruk op het tegengaan van eenzaamheid. De volledige lijst met de genomineerden vindt u hier. Stemmen kan nog tot en met 30 september.

Zorg, verzoening en gerechtigheid

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in 2019 voor de zesde keer uitgereikt. Deze diaconale prijs werd in 2002 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen. Het gaat bij de Ariënsprijs om een diaconaal project of activiteit dat gericht is op zorg en barmhartigheid, verzoening en vergeving of gerechtigheid. De prijs draagt de naam van Alphons Ariëns. Deze priester van het aartsbisdom toonde in de vorige eeuw een grote betrokkenheid bij in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente.

De uitslag van de publieksstemming wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Ariëns Prijs voor Diaconie op 12 oktober in het Titus Brandsmahuis in Deventer.