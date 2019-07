Meer risico op aardbevingen bij kleine gasvelden Noordwest-Overijssel

Door Goos de Boer en Oscar Siep

Vriend en vijand lijken het er over eens: de risico's van gaswinning uit kleine velden zijn aanzienlijk kleiner dan die van het supergrote gasveld in Groningen. Toch hebben verontruste inwoners in Noordwest-Overijssel zorgen over de gevolgen van de toegenomen gaswinning uit kleine velden. Ook in Zuidwest-Drenthe en Zuid-Friesland maakt men zich zorgen.

In de loop der jaren zijn er wel degelijk aardbevingen geweest rond kleine gasvelden. Een voorbeeld daarvan is die bij het Drentse Roswinkel in 1997. Die had een kracht van 3.4 op de Schaal van Richter. Dat is dezelfde sterkte als de twee zwaardere aardbevingen van de laatste tijd in Groningen, die Wiebes deed besluiten de gaskraan daar versneld dicht te draaien.

Zwaarste aardbeving

De zwaarste aardbeving in Friesland tot nu toe was tien jaar geleden bij De Hoeve in de omgeving van Noordwolde. Die beving van 2.8 op de Schaal van Richter wordt overigens toegeschreven aan waterinjectie in gasvelden daar. Nu wil gasconcern Vermilion in dit gebied na veertien jaar weer gas gaan winnen.

In 2018 heeft zich een zestal aardbevingen rond kleine gasvelden voorgedaan. Zo was er een beving van 2.0 op de Schaal van Richter bij het Drentse Dalen. De zwaarste vorig jaar in de omgeving van kleine gasvelden: eentje van 2.5 op de Schaal van Richter bij Warder in Noord-Holland.

Onderzoeksinstituut TNO deed drie jaar geleden onderzoek naar aardbevingen bij kleine velden. Tot dan toe hadden zich daar dertig aardbevingen voorgedaan. In tien gevallen kwamen die boven de 2.0 op de Schaal van Richter.



Over het gevolg daarvan meldt TNO: ‘Een aantal van de bevingen heeft lokaal schade aan huizen veroorzaakt. Er zijn bij deze bevingen geen situaties of incidenten gerapporteerd waarbij de veiligheid in het geding was.’

'Gasvelden met elkaar in contact'

Toch zijn er zorgen. Volgens de woordvoerder van stichting GasDrOvF in Kallenkote staan de kleine gasvelden in het grensgebied van Drenthe, Friesland en Overijssel met elkaar in contact. "Soms is het een watervoerende laag die van de een naar de ander loopt, soms staan ze letterlijk met elkaar in contact", zegt Jeanette van der Velde van GasDrOvF.

"Van de gasvelden onder Vinkega en De Blesse wordt ook hardop gezegd dat ze met elkaar in contact staan." Volgens Van der Velde is het daarom niet zo gek om je af te vragen wat de effecten van gaswinning zijn. "Van dit gebied wordt wel gezegd dat het na het Groningse veld de grootste productie levert."

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bevestigt dat er nooit sprake was van gebrekkige veiligheid. ‘Bij deze kleine velden zijn mogelijke aardbevingen niet van dien aard dat we ons zorgen maken over de veiligheid. Maar we houden het uiteraard wel scherp in de gaten,’ verzekert hoofd ondergrond Wouter van der Zee van de toezichthoudende instantie.

Onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag waarschuwde begin jaren negentig al voor zware aardbevingen in Groningen. Ook hij benadrukt dat de risico’s bij kleine gasvelden veel minder groot zijn. "Het gas zit in veel dunnere lagen. Dat is niet vergelijkbaar met dat grote veld in Groningen."

De risico’s zijn wel groter als kleine gasvelden vlak bij elkaar liggen. Dat is het geval in het grensgebied van Overijssel met Drenthe en Friesland. "De risico's zijn ook groter als ze voor een deel in lagen onder elkaar liggen, zoals bijvoorbeeld in de omgeving van Emmen", zegt Van der Gaag. "Daar moet je echt geen gas meer winnen. Dat is vragen om problemen."

