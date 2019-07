Kardinaal Eijk leeft mee met parochianen Moeder Teresakerk

In een brief aan de parochianen toont kardiaal Eijk zijn medeleven aan de parochianen van de door brand verwoeste Moeder Teresakerk in Hengelo.

"Ook voor mij was de schok groot toen ik hoorde van de verwoesting van de Moeder Teresakerk. Naar ik heb begrepen, wordt het gebouw als verloren beschouwd. Dat is verschrikkelijk voor de hechte gemeenschap rond deze kerk," zo schrijft de kardinaal onder meer.

De kardinaal wijst erop dat het gebouw pas twintig jaar oud was. "Velen van u hebben deze kerk vanaf het begin meegemaakt," aldus de Utrechtse aartsbisschop. "Het is de plek waar mensen zijn gedoopt, getrouwd en uitgeleide zijn gedaan naar hun laatste rustplaats. Er is niet alleen een gebouw in vlammen opgegaan, maar ook een huis van God waaraan velen van u zeer dierbare en waarschijnlijke ook emotioneel geladen herinneringen koesteren."

Veel sterkte

Mede namens de andere leden van de bisdomstaf wenst hij de parochianen veel sterkte. "Juist het gegeven dat u zo’n hechte gemeenschap bent, is belangrijk om dit verlies samen in gebed tot God te verwerken. De andere geloofsgemeenschappen zullen u daarbij ongetwijfeld steunen." Kardinaal Eijk wenst hen daarbij 'Gods onmisbare zegen' toe.

Priestertekort

De Lambertusbasiliek heeft haar kerk ter beschikking gesteld voor de viering van aanstaande zondag. Het is nog onduidelijk waar de geloofsgemeenschap van de Moeder Teresakerk in de toekomst haar vieringen zal houden. Ook is onzeker of de kerk zal worden herbouwd. Veel kerken in het bisdom moeten hun deuren sluiten in verband met het priestertekort en te weinig financiële middelen.