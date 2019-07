Historische moerbeiboom in Deventer op de valreep gered

Hij staat er al tientallen jaren en is een van de laatste van zijn soort in de binnenstad van Deventer. Het gaat om de moerbeiboom in de tuin van het hotel Huis Vermeer in Deventer. Maar de boom veroorzaakt overlast en daarom werd er een kapvergunning afgegeven. Vandaag werd de boom op het nippertje gered.

"De boom komt oorspronkelijk uit China. Daar werd de moerbei gebruikt om zijde van te maken. Zo'n 150 tot 200 jaar geleden was het een stuk kouder in Nederland en was het moeilijk om de boom in leven te houden. Het was dus een hele eer en een verhoging van je status als er een moerbei in je tuin groeide", aldus Bob Maks, adviseur van de Deventer Bomenstichting.

Rode jurken

Toch heeft de eigenaar van het hotel last van de boom. En dat komt doordat de vruchten erg sappig zijn, zegt Maks. "Het is niet fijn als je als jong bruidje hier zit met je witte bruidsjurk aan, dat er dan zo'n sappige rode moerbei op je jurk valt. Bovendien staat de boom op een hele grote onderstam en dat is onveilig."

Niet helemaal om

De boom wordt alleen gesnoeid en niet gekapt. Maks: "Toen de kapvergunning werd verleend, heeft de Deventer Bomenstichting bezwaar aangetekend. Wij hebben namelijk een bomenfonds en op die manier kunnen wij bijdragen aan de kosten voor het onderhoud van de boom."

"Gelukkig hebben we voor deze boom een goede oplossing. We kunnen rigoureus zagen en de stam weghalen, zodat jonge loten de kans krijgen om te groeien. Die leiden we dan langs de muren, zoals dat vroeger ook ging."