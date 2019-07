Sneakpreview stadskantoor Hengelo: wat zit er achter de gevel van steen en glas?

Het glas zit erin en de gevel is voorzien van natuursteen. Het Hengelose stadskantoor nadert zijn voltooiing en dat is goed te zien op de 360 graden foto's hieronder.

Lange tijd was zichtbaar hoe het nieuwe stadskantoor aan de Deldenerstraat eruit ging zien. Sinds het gebouw is voorzien van glas en steen is het voor veel Hengeloërs gissen wat er achter de façade gebeurt. Projectmanager Sander Schilstra van de gemeente Hengelo gaf vandaag uitleg.

Vide

De bezoekers van het nieuwe stadskantoor komen via de entree in een enorme open ruimte. "Het eerste deel is al zeven meter hoog en daarna kom je in de vide. Een grote open ruimte tot aan het glazen dak op 25 meter. Het daglicht bereikt ook de splitlevel werkplekken, daardoor besparen we ook nog eens op de energierekening."

Bekijk de foto in het groot

Passarelle

De nieuwbouw wordt verbonden met het bestaande gemeentehuis. "De gebouwen zitten straks aan elkaar met een passerelle, een brede verbindingsgang. De passarelle is een mooie ruimte met respect voor beide gebouwen. De verbinding is bewust kort gehouden zodat er samenwerking ontstaat tussen bestaand en nieuwbouw."

Bekijk de foto in het groot

Renovatie gemeentehuis

Tegelijk met de bouw van het nieuwe stadskantoor wordt het bestaande gemeentehuis onder handen genomen. De ambtenaren zijn zolang het duurt ondergebracht in het voormalige pand van KPN aan de Hazenweg. "Als je nu door het oude gemeentehuis loopt lijkt het of er niets is gebeurd, maar we hebben het hele gebouw op de kop gezet", zegt Schilstra. "Er is asbest verwijderd en er is een nieuwe trap van de fietsenkelder naar de passerelle geplaatst. De hal krijgt zijn oude functie als centraal levendig middelpunt terug en wordt nog meer een plek voor evenementen en bijeenkomsten."

Bekijk de foto in het groot

Werkplekken

De raadsfracties hebben geen eigen vergaderkamers meer maar kunnen gebruik maken van flexruimtes. De ruimtes zijn te reserveren en 24-per dag beschikbaar. In de raadszaal is de klimaatinstallatie onder handen genomen zodat het er niet meer zo warm wordt, ook zijn er aanpassing gepleegd aan het meubilair van het college. "Een paar grote tafels hebben we doormidden gezaagd in het kader van het dualisme."

Bekijk de foto in het groot

Spik en span

Volgens Schilstra wordt op 3 februari 2020 het pand in gebruik genomen. Tot die tijd moet er echter nog veel gebeuren. "Tussen de bouwvak en begin november testen we de diverse installaties. Daarna is het tijd om het meubilair te verhuizen en computerverbindingen aan te leggen. Pas als alles klaar is gaan de deuren open, zodat we onze klanten in een gebouw dat spik en span is kunnen ontvangen."