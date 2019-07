Veel protest tegen gaswinning in Kop van Overijssel; nog weinig resultaat

Door Goos de Boer en Oscar Siep

Uit het bestuderen van de winningsplannen voor vijftien kleine gasvelden in Noordoost-Nederland komt een herkenbaar beeld naar voren. Zonder uitzondering is er breed verzet. En bijna altijd zonder resultaat.

De vier regionale omroepen hebben de cijfers uit de winningsplannen van de gasvelden in de vier noordelijke provincies vergeleken met de daadwerkelijke productiecijfers. Daaruit blijkt dat er meer gas gewonnen wordt dan oorspronkelijk was gepland. Van veel productielocaties zijn inmiddels nieuwe winningsplannen ingediend bij het controlerend orgaan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Ook uit die nieuwe plannen blijkt dat de gasconcerns toestemming vragen om de productie op te voeren.



Van Hardenberg tot Nij Beets en van Eesveen tot Pieterzijl; overal wordt op alle mogelijke manieren gepoogd de gaswinning uit de kleine velden tegen te houden. Met name uit vrees voor wat ze noemen ‘Groningse toestanden’.

Als je alle plannen bij elkaar legt, valt op hoezeer de velden met elkaar in contact staan. En niemand die daarnaar kijkt... Jeanette van der Velde

Omwonenden trekken daarbij eendrachtig met waterschappen, gemeenten en provincies ten strijde. Op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat regent het zienswijzen: 580 zijn er ingediend in de afgelopen twee jaar. Zonder veel resultaat tot nu toe.

Tekst gaat verder onder de video

'Frustrerend'

"En dat is knap frustrerend", verzucht Gerrit Eerland van Stop Gaswinning Marsdijk Nu. Hij en vier medestrijders zijn er nog niet in geslaagd de hernieuwde winning uit oude putten bij hun wijk in Assen tegen te houden.



"We hebben alles gedaan wat in het handboek actievoeren staat. Handtekeningen verzameld, Tweede Kamerleden gesproken, de plaatselijke politiek gemobiliseerd en zienswijzen ingediend. Toch zijn we nog geen steek verder."

Ongelijke strijd

Het is een ongelijke strijd, vindt de oud PvdA-wethouder van de Drentse hoofdstad: "Het is vechten tegen een heel leger van juristen en ambtenaren. Daar staan wij dan als vijf goedwillende burgers tegenover."

Geklaagd wordt er ook van alle kanten over de gebrekkige informatievoorziening. Ook dat maakt het lastig om gericht in actie te komen, vinden veel omwonenden.

Transparantie

Intussen wordt ook vanuit gemeenten en provincies gevraagd om meer transparantie en betere informatie. Onder meer in Steenwijkerland is men niet gelukkig met het feit dat de gemeente niets te zeggen heeft over de toewijzing van gaswinning. De gemeente heeft daarnaast ook geen invloed op de termijn van gaswinning.

De gemeente Hardenberg is om die reden een procedure begonnen bij de Raad van State. Wethouder Ten Kate snapt de zorgen die leven onder zijn inwoners, hij wil dat ook hun belangen in het proces worden meegenomen.

Tekst gaat verder onder de video

'Herhaling van zetten'

Monique Plantinga van Tsjin Gas in Nije Beets in de Friese gemeente Opsterland ziet het allemaal met stijgende verbazing aan: "Wat er nu met de kleine gasvelden gebeurt, voelt als een herhaling van zetten. Ook in Groningen is het verzet lange tijd genegeerd. Hebben ze daar dan niks van geleerd?"

Jeanette van der Velde uit Kallenkote beaamt dat: "Je verwacht van de overheid dat die eerlijk is over de risico's die zo'n gebied gaat lopen. Dat je als burger niet steeds te horen krijgt dat het allemaal wel mee valt. Want dan laat je als overheid niet zien dat je van Groningen geleerd hebt. Ook daar is lange tijd gezegd dat het wel mee valt. Maar het blijkt een ongelooflijk drama te zijn." Jeanette is strijdvaardig.

'Door tot het gaatje'

"Wat daar gebeurde, willen we hier voorkomen. Maar dan moet je wel leren van hoe het gegaan is en tot nu toe merk ik niet dat er in Groningen lessen geleerd zijn."



Ook in Assen geven ze de strijd niet op. Zo is er een beroepsschrift de deur uitgegaan. "Dat indienen van zo’n beroepsschrift kost ons 175 euro per persoon. We hebben elkaar aan gekeken en gezegd: dat doen we. We gaan door tot het gaatje."

In de vier Noordoostelijke provincies liggen 147 kleine velden op het land; uit 71 wordt op dit moment gas gewonnen (cijfers van begin juli 2019). Per provincie: In Drenthe liggen 30 kleine velden; 14 zijn in productie.

In Friesland liggen op het land 68 kleine velden; 31 zijn in productie.

In Overijssel liggen 16 kleine velden; 7 daarvan zijn in productie.

In Groningen liggen 33 kleine gasvelden; 19 zijn in productie.