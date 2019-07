Pluimveevakbond over fipronil-zaak: "Het ging ons om het gevoel, er is nooit sorry gezegd"

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) is niet blij met de uitspraak van de rechter in de fipronil-crisis. De rechter stelt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de pluimveehouders niet eerder hoefde te infomeren over dat er een kans was dat eieren besmet waren met de stof fipronil.

Voorzitter Hennie de Haan van de NVP is teleurgesteld. "Ik had de uitspraak, dat we in het ongelijk zouden worden gesteld, kunnen verwachten. Maar de gronden waarop kan ik moeilijk accepteren."

Wat is fipronil?

Ontsmettingsmiddelen met fipronil werden gebruikt in kippenstallen om bloedluis te bestrijden, waaronder in Tilligte. Hierdoor zat het middel in de eieren van kippen. Fipronil is giftig en mogelijk kankerverwekkend.

"Te kort door de bocht"

"Het is te kort door de bocht om te zeggen dat de NVWA geen juridisch verwijtbare fouten heeft gemaakt", gaat De Haan verder. "Er wordt helemaal niet gekeken naar het proces."

Het gevaar voor de volksgezondheid werd eind 2016 als beperkt gezien en daarom koos de NVWA ervoor een strafrechtelijk onderzoek tegen de producent in gang te zetten vanwege fraude. Door het inzetten van een strafrechtelijke procedure werden de boeren niet geïnformeerd over de mogelijke risico's.

Dat is waar de boeren boos over zijn. Ze werkten gewoon door met producten waar fipronil in zat. Toen de zaak aan het licht kwam, moesten landelijk 3,5 miljoen kippen worden geruimd en werden er zeker een miljoen eieren uit de handel gehaald. De schade is volgens onderzoekers van de Universiteit Wageningen zo'n 65 tot 75 miljoen euro.

Volgens De Haan geeft de rechter nu het signaal af dat de NVWA het goed heeft gedaan. "Maar een onderzoekscommissie, onder leiding van Winnie Sorgdrager, kwam vorig jaar met een aantal punten over hoe het beter kon."

Toezichthouder

De rol van de toezichthouder NVWA is volgens De Haan dubieus. "Er zijn soms dingen waar je geen weet van hebt, dan moet je kunnen terugvallen op een toezichthouder. Waar fraude in het spel is, moet de toezichthouder erg alert. Dat is hier niet gebeurd."

"Wij vinden nog steeds dat de overheid daar een rol in had, omdat ze de enige was die in november 2016 wist dat er mogelijk sprake was van frauduleus handelen met een gevaarlijke stof."

Sorry

Wat De Haan misschien nog wel het meest steekt, is dat de boeren geen erkenning krijgen. "Het ging ons om het gevoel, er is nooit sorry gezegd. Er is nooit blijk gegeven dat er een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden was. Het is altijd afgewenteld op ondernemersrisico voor de boeren."

Ik hoop wel dat er lessen worden getrokken uit deze crisis", besluit De Haan. "Elke sector die voedsel produceert, moet beter samenwerken met de toezichthouder. Zo kunnen we fraude van 'elke malloot die denkt makkelijk geld te kunnen verdienen' eerder in de kiem smoren. Dat moet sneller kunnen dan dat nu is gebeurd."