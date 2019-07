Getuigen gezocht van een mogelijk zedendelict in Enschede

Op zaterdagmiddag 1 juni 2019 raakt in Boswinkel Oost (in de wijk Cromhoffsbleek-Kotman) in Enschede, tussen 14.00 en 16.00 uur, een kind vermist. Het kind komt na korte tijd weer bij de ouders terug. Het is mogelijk dat het kind daarbij in een auto is gestapt. De politie houdt ernstig rekening met een zedenincident.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben van het incident:

Een aantal meisjes waren die dag in de speeltuin. Weet u of er rondom het genoemde tijdstip meisjes in de speeltuin zijn geweest en wie die meisjes waren? Een wat oudere man en vrouw zaten daar op een bankje. Herkent u zich in deze beschrijving of kent u mensen die hier in de omgeving wel eens op een bankje zitten? Een man was daar met zijn hond aan het wandelen. Het betreft een man met een blanke huidskleur van ongeveer 50 jaar oud. Hij had een hond bij zich en zou een rood petje hebben gedragen. Bent u deze man of kent u een man die aan het signalement voldoet?

Neemt u dan contact op met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800 7000.



En verder in Onder de Loep:

Enschede – Mannen op straat mishandeld

Twee mannen worden in het uitgaanscentrum van Enschede, in de Stadsgravenstraat, op maandagmiddag 24 december 2018 slachtoffer van mishandeling. Drie andere mannen slaan en duwen hen zo hard dat één van de slachtoffers gewond raakt aan zijn hoofd. De politie is op dit moment nog op zoek naar twee verdachten van deze mishandeling. Wie herkent hen op de beelden?

Kampen – Conductrice mishandeld

In de nacht van zondag 14 op maandag 15 april 2019 controleert een conductrice in de trein op station Kampen-Zuid een reiziger zonder geldig vervoersbewijs. Terwijl ze de gegevens vordert van deze zwartrijder bijt de man haar vervolgens zo hard in haar hand dat zij hiervoor behandeld moet worden. Wie herkent deze man?

Emmen/ Zwolle – Diefstal rugtas in trein

In de trein van Emmen naar Zwolle wordt op donderdagochtend 18 april 2019 een rugtas met inhoud weggenomen. De eigenaresse had deze tas in de trein onder haar stoel gezet. Op beelden is te zien hoe een onbekende jongeman eerst in de trein elders plaatsneemt en daarna achter haar gaat zitten. Deze rugtas is zwart van kleur en er zat een opvallende rode Dopper in het buitenvak van de tas. Wie herkent deze persoon?

Zwolle – Inbraak in bedrijvenpand

Op 29 april 2019, iets na middernacht, wordt er bij een bedrijf, gevestigd in een bedrijvenpand aan de Rijnlaan in Zwolle, ingebroken. Vermoedelijk op diezelfde datum wordt er ook bij een ander bedrijf op dezelfde verdieping een inbraak gepleegd. Op bewakingsbeelden is te zien hoe drie mannen een toegangsdeur in de hal openbreken. Eén van deze bedrijven mist o.a. telefoons en laptops. Wie herkent (de combinatie van) de drie mannen?

Zwolle/ Hattem – Gietijzeren loopwielen spoorbrug gestolen

Tussen dinsdag 12 maart 2019 en zondag 14 april 2019 zijn er bij één van de pijlers van de spoorbrug Zwolle-Hattem twee zware, gietijzeren loopwielen weggenomen. Deze loop- of hefwielen waren als spoormonument geplaatst bij de brugpijler aan de kant van Hattem. De loopwielen zijn groen van kleur. Gezien de zwaarte en de grootte van de wielen moet er bij het wegnemen van de wielen gebruik zijn gemaakt van zwaar materieel. Wie weet waar deze loopwielen zijn? Wie heeft iets gezien van de diefstal?

Hengelo – Vermomde man overvalt Chinees

Na sluitingstijd, rond 21.45 uur, wordt op vrijdag 17 mei 2019 de eigenaar van een Chinees restaurant aan de Bandoengstraat in Hengelo overvallen. Via de achterzijde van het restaurant weet een met een sjaal vermomde man in trainingspak het restaurant binnen te komen. Daar is hij bij zijn vertrek op camerabeelden te zien met een groot mes in zijn handen. Wie herkent deze man of kan iets over de overval vertellen?

Enschede – Babbeltruc in huis bejaarde dame (getuigenoproep)

Laat in de middag op dinsdag 2 juli 2019 belt een onbekende vrouw aan bij een woning aan de Van Deldenstraat in Enschede. De hoogbejaarde bewoonster doet open en laat de vrouw, die zegt dat ze van een overheidsinstelling is, binnen. De onbekende vrouw praat op de bewoonster in terwijl de vrouw al babbelend ook nog even de 1e verdieping checkt. Nadat de vrouw weg is ontdekt de bewoonster dat haar bankpas en verscheidene sieraden zijn weggenomen. De politie is op zoek naar deze vrouw: ze is ongeveer 1.60 m, licht getint en zij droeg een witte blouse. Heeft u deze vrouw gezien? Neemt u dan contact op met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Onder de Loep zie je bij TV Oost op donderdag 11 juli vanaf 17.30 uur. Deze uitzending wordt elk uur herhaald. Toch gemist? Geen nood, op zondag 14 juli wordt de uitzending herhaald vanaf 17.40 uur.