Vier vrolijke vrijdagen, veel historie en natuur!

Blauwe Bogen Dagen in Dalfsen

Op vrijdag 19 juli, is de eerste van vier vrolijke vrijdagen in juli en augustus want het is feest in Dalfsen tijdens de ‘Blauwe Bogen Dagen’ en op de eerste dag staat het Foodtruckfest centraal. Vier zomerse vrijdagen met elk een ander thema. Op 19 juli Foodtruckfestival, op 26 juli Boerendag, 2 augustus Kunstdag en op 9 augustus Fun4kids.

Foodtruck (Foto: Pixabay/Joenomias)

Braderie en vlooienmarkt in het bos bij Hotel Bad Boekelo

Op zaterdag 20 juli is de jaarlijkse “Markt in het Bos”, op het terrein van Hotel Bad Boekelo. Op een werkelijk unieke locatie vindt deze braderie & vlooienmarkt plaats. Je vindt er nieuwe handel, restpartijen en de 2e hands goederen van de particulier, die zijn/haar oude potten, pannen, klein antiek, verzamelingen en overtollig huisraad wil verkopen.

Antiek (Foto: foto: pixabay.com / Maxmann)



Authentieke Rijtuigendag Hardenberg

Zaterdag 20 juli is ook de jaarlijkse Authentieke Rijtuigendag van Menvereniging Het Aangespannen Recreatie Paard en de stichting Promotie Hardenberg. De start is vanaf Landgoed 'De Zwieseborg', Hardenbergerweg 23 in Hardenberg. Vanaf 8:00 uur ben je van harte welkom en om 10:00 uur gaat de imposante stoet van het terrein af. Een optocht van circa 25 rijtuigen rijdt een route om en rond Hardenberg met als afsluiting om circa 14.45 uur een defilé op de Markt. Tussen 13.30 en 17.00 uur zorgen de Loo en Drosten Singers voor muzikale omlijsting op de Markt.

Authentieke Rijtuigendag (Foto: Pixabay/Moshehar)



Spektakel & Historie in Luttenberg

Zondag 21 juli 2019 is bij De Laarman in Luttenberg het 23ste ‘Spektakel & Historie’. Voorheen heette dit het Historisch Festival. Spektakel & Historie is een jaarlijks terugkerend evenement, met honderden oude trekkers, oldtimer auto’s, oude motoren, brommers, alsmede vele stationaire motoren, stands en demonstraties. Ga gezellig samen tractoren kijken of bezoek de diverse demonstraties. Uiteraard zijn er prachtige oldtimer auto's te bezichtigen op het terrein. Ook voor de kinderen zijn er leuke activiteiten!

Spektakel en Historie (Foto: Erik Hogeboom)



Varen door de natuur bij Kampen

Vaar op 21 juli 2019 mee door het natuurgebied in het Kattegat vanuit Kampen. Langs vele eilanden met talloze bloeiende waterplanten, overal watervogels en een aalscholverkolonie. Via dit gebied wordt gevaren op het Ketelmeer. Daar voert de tocht door het IJsseloog, oorspronkelijk een slibdepot, wat nu een natuurgebied is geworden. Vervolgens wordt er de IJssel op gevaren en wordt het Kampereiland gepasseerd, voordat je weer in Kampen van boord gaat.

Varen in Kampen (Foto: Erik Wilderdijk)