Geen brief vanuit Overijssel over lot politieke gevangen Turkije

Er komt geen brief vanuit de provinciale politiek richting minister Blok van Buitenlandse Zaken over het lot van politieke gevangenen in Turkije. De brief is een wens van de SP, maar de partij kreeg vanavond onvoldoende steun van andere partijen in Provinciale Staten.

De SP Overijssel vindt dat de provinciale politiek een duidelijk signaal moet afgeving richting de Turkse regering over het vastzetten van politieke gevangenen. Aanleiding is de arrestatie van SP’er Murat Memis. Murat is fractievoorzitter van de SP in Eindhoven. Sinds 30 april mocht hij Turkije niet meer uit, omdat hij verdacht werd van terroristische activiteiten. Inmiddels is hij alsnog vrijgesproken.



Via een brief wilde de SP minister Blok laten weten dat hij zich extra moet inspannen om politieke gevangenen in Turkije vrij te krijgen. De SP kreeg alleen de steun van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Andere partijen bestempelden het voorstel wel als sympathiek, maar vinden het tegelijk geen taak van de provincie om zich op deze manier te bemoeien met buitenlands beleid.



Overbodig

Fred Kerkhof van 50 Plus noemt het voorstel zelfs overbodig, omdat de Tweede Kamer de minister van Buitenlandse Zaken al heeft gevraagd zich actiever in te zetten voor politieke gevangenen in Turkije.



SP-fractievoorzitter Harry Broekhuijs vindt het toch jammer dat er geen brief vanuit Overijssel komt. “We hebben in Overijssel een Turks consulaat in Deventer. Onlogisch is het daarom zeker niet om vanuit onze provincie een krachtig signaal af te geven richting Turkije.”