Alexander Bannink naar Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft zich versterkt met Alexander Bannink. De 29-jarige middenvelder komt over van FC Emmen en tekent in Deventer een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een tweede jaar.

Bannink heeft in totaal vijf seizoenen bij Emmen gespeeld, met tussendoor een uitstapje naar De Graafschap. Eerder kwam de middenvelder uit Oldenzaal ook al uit voor de drie andere profclubs uit Overijssel: PEC Zwolle, Heracles Almelo en FC Twente.



"Ik had deze voorbereiding het gevoel dat ik klaar was bij FC Emmen", reageert Bannink op de website van Go Ahead Eagles. "En ik denk dat dat andersom ook wel het geval was. Ik wilde een nieuwe uitdaging en ben heel blij die nu te vinden bij Go Ahead Eagles. De technisch manager en trainer lieten in de gesprekken echt doorschemeren me graag te willen hebben. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor een voetballer."

Technisch manager Paul Bosvelt van Go Ahead Eagles is blij met de komst van Bannink: "Hij is een allround middenvelder met veel dynamiek, diepgang en scorend vermogen. Dat laatste wordt bevestigd door zijn cijfers van de afgelopen jaren; telkens minstens tien goals in de Eerste Divisie. Alexander is precies het type middenvelder waar we naar op zoek waren."