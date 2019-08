Deze boeren halen energie uit mest, melk en kleine molens

Vroeger was het heel normaal dat de boer samen met zijn koe of schapen in één ruimte leefde. Dat gaf extra warmte. Op de boerderij van de familie Weersink in Bergentheim halen ze nu de warmte uit de melk.

Tekst gaat verder onder video

Wind

De familie Coppelmans heeft een melkveebedrijf langs de N48 liggen en zij hebben als eerste in Overijssel twee kleine molens op het bedrijf. "Of er genoeg windopbrengst zal zijn, weten we nog niet. Maar volgens de experts gaat het lukken."

Tekst gaat verder onder video

Mest

De familie Slager heeft een mono-mestvergister waar niets anders dan mest en een bacterie die methaan opwekt in gaat. "We verwarmen er de komende winter ons huis mee, in de zomer drogen we het gras tot hooi en alle elektriciteit die we nodig hebben, komt uit onze eigen mest."

Verduurzaming

"Het mooie is dat alle energie uit het eigen bedrijf komt en ook weer het eigen bedrijf ingaat," zegt Harry Roetert van Stimuland. "Ik denk dat alle boeren over tien jaar zelfvoorzienend zijn in energie. Of zelfs leverend voor de omgeving."