Politie maakt einde aan uit de hand gelopen wildkampeerfeest in Tubbergen

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een einde gemaakt aan een wildkampeerfeest van vijftig à zestig jongeren in het buitengebied van Tubbergen. Ze veroorzaakten volgens de gemeente 'enorme geluidsoverlast' en negeerden meerdere waarschuwingen.

Het is een traditie in Oost-Nederland dat jongeren in de zomervakantie gaan kamperen in een weiland. Zo ook in Tubbergen. Maar voor het tweede jaar op rij hield een groep wildkampeerders zich daar niet aan de regels en heeft de politie het feest moeten beëindigen.

Kamperen 'in het wild' is officieel verboden, maar omdat het een echte traditie is, vindt de gemeente Tubbergen dat het in de eerste twee weken van de schoolvakantie toch moet kunnen. Maar dan moet het wel veilig en verantwoord gebeuren.

Spelregels

Daarom zijn twee jaar geleden samen met jongeren, ouders en grondeigenaren spelregels opgesteld, waaraan de jonge vakantiegangers zich moeten houden. Wie mee wil doen aan een kampeerfeest mag dat alleen na ondertekening van het convenant.

De gemeente zag geen andere optie dan het kampeerfeest voor ruim vijftig jongeren al in de nacht van maandag op dinsdag te beëindigen. De groep veroorzaakte geluidsoverlast door harde muziek te draaien. De buren schakelden de politie in, maar ondanks meerdere waarschuwingen ging het volume niet omlaag.

Veel te grote groep

Daarnaast was het aantal kampeerders veel hoger dan afgesproken. "We maken vooraf een afspraak over de grootte van de kampeergroep", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

"Gangbaar is dat zo'n groep bestaat uit vijf tot tien personen. De afspraak is dat maximaal het dubbele aantal personen daarvan toegestaan is. Als ze daar nog iets boven zitten, doen we ook nog niet moeilijk. Maar in dit geval waren het tussen de vijftig en de zestig jongeren. Dat is echt veel te veel." De jongeren zijn opgehaald door hun ouders.

"Hoe jammer we het ook vinden, deze jongeren houden zich niet aan de spelregels en dat betekent voor hen einde oefening", zegt burgemeester Haverkamp. "We hebben de regels samen opgesteld en aangepast. En als we samen afspraken maken, is het ook de bedoeling dat we ons daar samen aan houden", benadrukt de burgemeester.

Tweede keer

Het is het tweede jaar op rij dat het kampeerfeest tot een vroegtijdig einde komt. Vorig jaar werden twee groepen jongeren naar huis gestuurd, omdat bij minderjarige groepen een grote hoeveelheid alcohol werd aangetroffen. Daarvan was dit jaar geen sprake, laat de gemeente weten.

Overigens ging het wildkamperen op veel plekken in Tubbergen dit jaar wel goed. In totaal waren er 58 feesten, waarvan er 57 zonder noemenswaardige problemen zijn verlopen.