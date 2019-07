Steenwijk kleurt oranje als eerbetoon aan voetbalicoon Kees Kist

De actie is een initiatief van de in Steenwijk gevestigde muziekzender TV Oranje en loopt vooruit op de Kees Kist Dag op woensdag 17 juli. De oud-international wordt die dag uitgebreid in het zonnetje gezet in zijn geboortestad. Woensdagavond was hij het middelpunt van een kleine bijeenkomst aan de voet van de toren, waarbij bekend werd dat de Markt in Steenwijk een week lang oranje zal worden verlicht.



Directeur Gerard Ardesch van TV Oranje nam voorafgaand aan de officiële openingshandeling het woord, waarbij hij zich richtte tot Kist. "Een Steenwijker voetbalvedette en meervoudig international, die we al veel eerder een eerbetoon hadden moeten brengen. Maar beter laat dan nooit", aldus Ardesch.



Kist voegde daar aan toe dat zijn carrière hem geregeld ver van huis bracht, maar dat hij altijd wist dat hij terug zou keren onder de Steenwijker toren. Daarop zette hij de schakelaar om en ging de oranje verlichting aan.



Kees Kist Dag

Het Vestingfeest dat woensdag plaatsvindt wordt dit jaar omgedoopt tot Kees Kist Dag, met tal van activiteiten. Kist vormt het middelpunt van een voetbaldag op de Markt, waar hij deel uitmaakt van het Nederlands walking football team.



Daarin treft hij andere oud-internationals als Sjaak Swart, Ben Wijnstekers en Ernie Brands. Het team komt in actie tegen teams van onder meer sc Heerenveen en AZ, voor welke eredivisieploegen Kees Kist ooit een succesvolle spits was.



Knalharde schot

Kist werd beroemd en berucht om zijn knalharde schot en speelde 21 interlands voor het Nederlands elftal. Als topscorer van Europa kreeg hij in 1979 de Gouden Schoen. In totaal scoorde hij 212 goals in de Eredivisie en daarmee werd hij een van de bekendste voetballers uit de jaren zeventig. Afgelopen voorjaar werd hij al gehuldigd in zijn geboorteplaats.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33