Vriezenveens bedrijf nagelt dief met 'Bananasplit-actie' aan digitale schandpaal

Het lijkt wel een scène uit Bananasplit. Met de smoes dat hij een fiets had gewonnen, werd een dief terug gelokt naar Bebo Parket in Vriezenveen, de winkel waar hij had toegeslagen. Door zijn reactie te filmen en die op internet te plaatsen, nagelen ze de man aan de digitale schandpaal. “Mij is altijd geleerd dat je vuur met vuur moet blussen”, zegt Mariëlle Bolier van het vloerenbedrijf.

Het bedrijf heeft de beelden van zowel de zaagdiefstal als de 'Bananasplit-actie' online gezet.

Medewerkers van het Vriezenveense vloerenbedrijf waren eerder deze week bezig om in de showroom een parketvloer te leggen toen ze ineens hun decoupeerzaag kwijt waren. Na bestudering van de beveiligingsbeelden kwam de aap al snel uit de mouw.



"Om de vloer goed te houden, krijgt bij ons elke klant een mat cadeau", zegt Bolier. "Wat bleek? Deze klant had de zaag gepakt, de mat eroverheen gelegd, waarna hij was weggereden. Blijkbaar wilde hij er graag een tweede cadeautje bij."

Val opgezet

Na ampel beraad werd besloten een val voor de dief op te zetten. "We verloten iedere week onder onze klanten een fiets. We hebben die man gebeld en gezegd dat hij de gelukkige winnaar was." Waarop de man, samen met zijn echtgenote, vanuit Purmerend naar Vriezenveen kwam om zijn prijs op te halen.



Hilarisch

Daar stond een heus ontvangstcomité hem al op te wachten. De medewerkers hadden zich opgesteld rond de fiets met daarnaast een laptop, waarna de dief – tot grote hilariteit van het personeel – werd geconfronteerd met de videobeelden.



Op de video is te zien hoe de man stamelend en met het schaamrood op de kaken zijn prijs in ontvangst nam. Hij probeerde er zich nog met een smoes dat een vriend de zaag had geleend, weg te komen. Waarop zijn echtgenote hem vraagt: 'Heb jij die zaag gestolen?' De man heeft nog een vaag verhaal dat de zaag in de auto zou liggen, maar dat blijkt niet het geval.

"Die fiets hebben we hem meegegeven. Dat hadden we er graag voor over", zegt Bolier. "We hebben ons helemaal suf gelachen."

Huiswerk

De vloerenhandelaar heeft overigens zijn juridische huiswerk gemaakt om zo te voorkomen dat ze de dief een stok geeft om eventueel terug te slaan. "Deze man wordt keurig onherkenbaar gemaakt. Anders zouden we immers zelf strafbaar zijn."



Bebo gaat geen aangifte doen. Bolier zegt alleen maar met veel plezier terug te kijken op de actie na de diefstal. "Het heeft ons een fiets gekost, maar we hebben er met z’n allen enorm veel plezier om."