Overijssel doet massaal beroep op Wmo, gemeenten zetten extra capaciteit in

Inwoners in Overijssel doen massaal een beroep op huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Veel gemeenten zetten extra mankracht in om de opgelopen wachttijden te verkorten.

De toename van het aantal Wmo-meldingen komt niet uit de lucht vallen. Gemeenten hadden er al rekening mee gehouden. Het heeft te maken met de invoering van een vast tarief voor de eigen bijdrage van 17,50 euro. Eerder was de eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen. Door het vaste tarief doen dus meer mensen een beroep op een Wmo-voorziening. Ook de mensen die nu al zelf betalen voor hulp en ondersteuning of dit zelf kunnen betalen.

Negen weken wachten

De gemeente Oldenzaal berichtte als eerste over de forse toename van het aantal Wmo-meldingen. "In de eerste helft van dit jaar waren er bijna 900 meldingen. De eerste zes maanden vorig jaar waren dat er 550", vertelt een woordvoerster. "Door de toename duurt het ongeveer negen weken voordat aanvragers antwoord krijgen. Met de inzet van extra capaciteit willen we deze periode verkorten."

Extra geld

De extra mankracht kost de gemeente uiteraard meer geld, erkent de woordvoerster. "En als het aantal meldingen blijft toenemen, dan is het wellicht nodig dat er nogmaals financiële middelen worden ingezet om de wachttijd te verkorten", aldus de woordvoerster. "Daar zal de gemeenteraad over moeten beslissen."

De woordvoerster vertelt dat Oldenzaal het bericht over de forse toename van het aantal Wmo-meldingen en de inzet van extra mensen heel bewust naar buiten heeft gebracht. "We willen onze inwoners vertellen waarom de wachttijd zo enorm is opgelopen en wat wij er als gemeente tegen doen."

Eind dit jaar twintig procent meer meldingen dan in 2018 woordvoerster gemeente Kampen

"Al vanaf maart extra inzet"

De gemeente Kampen ziet zich ook genoodzaakt meer mensen in te zetten. "Dat doen we al vanaf maart", bevestigt een woordvoerster. En met succes, want inmiddels loopt de wachttijd niet langer op. "Het afgelopen half jaar kregen we 832 Wmo-meldingen. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Wij verwachten dat er aan het eind van dit jaar twintig procent meer meldingen zijn gedaan dan in 2018."

Wachttijd in Enschede gestabiliseerd

In Enschede en Hengelo is het ook alle hens aan dek. "Per maand krijgen we gemiddeld 200 meldingen meer dan in voorgaande jaren", vertelt een woordvoerster van Enschede. "In eerste instantie liep de wachttijd inderdaad op, dat is mede door extra capaciteit gestabiliseerd."

Per maand 200 meldingen meer dan in voorgaande jaren woordvoerster gemeente Enschede

"In Hengelo 575 meldingen méér"

"Bij ons zijn de eerste zes maanden van het jaar 2319 meldingen binnengekomen", weet de woordvoerder van Hengelo. "Dit zijn er 575 meer dan vorig jaar. Het kan bij ons tot acht weken duren voordat er een huisbezoek plaatsvindt."

Tekst gaat verder onder video

Alle gemeente melden dat inwoners vooral hulp in de huishouding aanvragen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het schoonmaken van het huis, boodschappen doen, maaltijden klaarmaken, de was doen, de ramen lappen of de verzorging van planten en huisdieren. Welke hulp allemaal wordt vergoed kan per gemeente verschillen.

Deventer doet het zonder extra inzet

Veel Overijsselse gemeenten zien dus een grote toename van het aantal Wmo-meldingen. Dat betekent niet dat alle gemeenten de capaciteit hoeven aan te passen. In Deventer bijvoorbeeld lukt het ze om de wachttijd niet te laten oplopen zonder de inzet van meer mensen.

De woordvoerder van de gemeente Deventer vindt het belangrijk om te zeggen dat de vele aanvragen voor hulp in de huishouding niet betekent dat mensen nu heel goedkoop een werkster over de vloer krijgen. "Het uitgangspunt blijft dat je recht moet hebben op de huishoudelijke ondersteuning. Daarom vindt er eerst een zogenaamd keukentafelgesprek plaats. Als daaruit blijkt dat iemand recht heeft op hulp, dan krijgt hij die."