Stegeren is klaar voor eerste tweedaagse editie van Outdoor Live Festival

Het café is bijna ingericht (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Wat ooit begon in een voortuintje, is inmiddels uitgegroeid tot een festival waar honderden mensen op af komen. Vanavond en morgen is de negende editie van het Outdoor Live Festival in Stegeren. Het is voor het eerst dat ook de vrijdagavond bij het festival is getrokken.

"We staan nu in een weiland", zegt Piet van der Velde, die samen met enkele mede-organisatoren de laatste hand legt aan de inrichting van het terrein. "En het mooie is dat bezoekers hun tentje kunnen meenemen om hier te overnachten. Er is stromend water en er zijn wc's. Zit gewoon bij de prijs van tien euro in."

Regionaal talent

Het festival richt zich vooral op regionaal aanstormend talent. "Zo treedt hier morgenmiddag Felicia Westerhof op, de winnares van Voice of Ommen vorig jaar. En Left of Centers uit Hardenberg treedt op, net als Ambush uit Nijverdal", zegt Van der Velde.

"Het is gewoon hartstikke leuk om je eigen festival te organiseren. We zijn met een groep vrienden en elke keer komt er wel iemand met weer een nieuw idee. We hebben nu bijvoorbeeld het café uit de garage gehaald waar het zo'n beetje begon. Inclusief de elpees en singles."