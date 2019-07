Weblog: Kunstenaar ontmoet kunstenaar. Martin-Jan van Santen meets Linda Westera

Mij schilderend aan het werk zien? Wat is dáár nou aan?

HIJ: ateliert in Kampen en schildert. Water, licht en mensen, liefst jonge mannen. Op een heel eigen impressionistische manier.

ZIJ: woont en werkt ook in Kampen. Wordt door hem bewonderd omdat ze zingt (Tom Waits, in eigen vertaling) op ontelbaar veel manieren tekent, drukt en dat alles het liefst reizend doet.

Dit is de derde aflevering in de serie Kunstenaar ontmoet kunstenaar. Een serie die tijdens een gesprek met kunstenares Sonna Krom een paar maanden geleden ontstond. Omdat we tijdens onze debatten rondom de verkiezingen kunstenaars vroegen op locatie te werken en Sonna en ik tot de conclusie kwamen dat daar prachtige gesprekken ontstonden. Kunstenaars voeren nét weer andere gesprekken met elkaar. Sonna bekende dat ze het eigenlijk geweldig vond om collega’s aan het werk te zien en ze te spreken.

Kunstenaar ontmoet kunstenaar (Foto: Inga Tjapkes)

En zo ontmoette Eric Schutte Sonna Krom in de eerste aflevering, koos Sonna Martin-Jan van Santen voor de tweede aflevering en kiest Martin Jan deze keer een ontmoeting met Linda Westera. Een verrassing voor mij.

Martin-Jan van Santen komt uit Kampen en werkt er zijn hele leven al. Hij schildert nu vooral, maar voorheen maakte hij cartoons en tekenfilms voor landelijke televisie. De afgelopen jaren heeft hij echt zichzelf en zijn eigen stijl in het schilderen gevonden. Hij kiest steeds weer beelden waar beweging inzit. Een jonge man die het water induikt bijvoorbeeld. Het lukt hem steeds weer om water te schilderen. Heel wonderlijk, ondanks het feit dat het een stilstaand beeld is. Ook Sonna was ervan onder de indruk. Martin-Jan weet van nature hoe het licht te vangen en te schilderen. ‘Het moeilijkste bij water zijn al die golfjes en lichtpuntjes, als je ze niet op de goede plek zet werkt het niet. “Het is mijn taak om de plek te zoeken waar ze horen,” zegt hij zelf. “Het is een soort puzzel en je weet dat wat je erop smeert, je waarschijnlijk over een half uur weer weg haalt en je er vervolgens weer overheen schildert. Het oog is niet in staat om alles meteen op de goede plek te zetten...’ Hij legt kilometers af op een werkdag, in hoog tempo loopt hij heen en weer tussen zijn palet en doek, afstand nemend omdat ‘het werkt als je afstand neemt’.

“Trouwens, wat is er eigenlijk leuk aan om mij aan het werk te zien?” vraagt hij.

Nou, ik weet het wel: kijk maar, aanstaande zondag in OverUIT de Kunst om 11:20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.20, 18.20 en 19.20 uur.

Inga Tjapkes