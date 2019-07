Ministers komen met meldplicht als wapen in strijd tegen zorgcowboys

Er komt een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders. De ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis melden dat in een reactie op de aanhoudende stroom berichten rond de intussen veelbesproken zorgcowboys. De meldplicht moet een geducht wapen vormen in de strijd tegen het misbruik van zorgsubsidies.

De bewindslieden antwoorden dit op Kamervragen, die werden gesteld naar aanleiding van een recente reportage van het televisieprogramma Pointer en het onderzoeksplatform Follow the Money. Daarin werd vooral aandacht besteed aan de torenhoge winsten die zorgbedrijven soms opstrijken. Waar twee tot drie procent in deze branche normaal is, maken sommige zorgbureaus soms tientallen procenten winst.



Ook RTV Oost berichtte de afgelopen tijd uitgebreid over de problemen rond zorgbureaus.

De ministers en staatssecretaris antwoorden nu dat ze met een pakket aan maatregelen komen. Met de meldplicht zijn volgens de bewindslieden alle nieuwe aanbieders vooraf reeds in beeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze regeling wordt opgenomen in het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Twentse aanpak

Opmerkelijk detail is dat de bewindslieden zeggen "een stevige toets aan de voorkant" te willen: nieuwe zorgaanbieders worden vooraf uitgebreid gescreend. Dit lijkt haaks te staan op de Twentse aanpak. Het zorgsamenwerkingsverband Samen14, waarin vrijwel alle Twentse gemeenten samenwerken, kiest namelijk voor een aanpak waarbij zorgbureaus eerst een contract krijgen, waarna ze pas achteraf uitgebreider worden gecheckt.

'Meer ingrijpmogelijkheden'

Verder blijkt uit de antwoorden dat de regelgeving rond de Wet Normering Topinkomens (WNT, in de volksmond de Balkenende-norm, red.) wordt aangescherpt. Daarmee moet onder meer worden voorkomen dat zorgondernemers via allerlei constructies zichzelf hoge dividenduitkeringen kunnen toekennen, zoals uit onderzoek is gebleken.



Ook wordt het intern en extern toezicht versterkt. Daarbij is een prominente rol toegelegd voor de IGJ en de toezichthouder NZa. In de antwoorden geven de bewindslieden aan dat beide instanties meer wettelijke mogelijkheden krijgen om in te grijpen als de kwaliteit van de zorg in het geding is of wanneer zij stuiten op dubieuze declaraties. Beide instanties moeten daardoor voortaan "sneller en voortvarender kunnen optreden", antwoorden de bewindslieden.

Excessieve winsten

Het pakket aan maatregelen moet onder meer een einde maken aan de exorbitante winsten die sommige zorgbureaus nu soms maken. "Wij vinden dergelijke winstpercentages maatschappelijk onacceptabel. De maatregelen in deze brief moeten dergelijke uitwassen in de toekomst voorkomen. Voor zover deze excessieve winsten voortvloeien uit fraude of andere onrechtmatigheden zal daar nu al streng tegen worden opgetreden."

Hoge winsten kunnen volgens de bewindslieden een indicatie zijn voor nader onderzoek, maar volgens de bewindslieden kan de NZa ook in actie komen wanneer blijkt dat er sprake is "van afwijkende declaratiepatronen, excessieve hoge kosten per verzekerde, een rommelige administratie en signalen van vermoedens van fraude door bijvoorbeeld bezorgde medewerkers of de cliëntenraad".

De bewindslieden zeggen de Kamer rond de jaarwisseling uitgebreider te willen informeren over de aangescherpte regelgeving rond de zorgbureaus.