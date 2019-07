Steenwijkerland: toestemming voor versnelde gaswinning 'onacceptabel'

Wethouder Ten Kate (Hardenberg) over gaswinning in zijn gemeente

De gemeente Steenwijkerland vindt het 'onacceptabel' dat minister Wiebes toestemming geeft voor versnelde gaswinning in de gemeente, terwijl er nog geen schadeprotocol is vastgesteld. Voor inwoners is daardoor niets geregeld als de gaswinning tot schade aan huizen zou leiden.

Onder de gemeente Steenwijkerland liggen onder meer de gasvelden Eesveen en De Blesse-Blesdijke. Uit beide velden wordt gas geproduceerd door het Canadese concern Vermilion.

Inspraak

Het college en de gemeenteraad van Steenwijkerland ageren al langer bij de minister. Daarin staat deze gemeente niet alleen. Hardenberg heeft zelfs een procedure opgestart bij de Raad van State en ook in Friesland, Drenthe en Groningen willen gemeenten en provincies inzage en inspraak in de besluitvorming.

Tot nu toe hebben die gemeenten en provincies weinig in te brengen. De gaswinning is een zaak van landsbelang en daarom ligt de besluitvorming volledig bij het ministerie van Economische Zaken. Ook afgelopen dinsdag is tijdens de raadsvergadering in Steenwijkerland weer gesproken over Vermilion en haar werkzaamheden in het gebied.

“Afgelopen dinsdagavond bleek al dat de raad zich hierover zorgen maakt", zegt verantwoordelijk wethouder Tiny Bijl. "Ook het college maakt zich al langere tijd zorgen en dan met name over wat dit betekent voor onze inwoners. Daarom hebben wij ons verdiept in de gevolgen die de versnelde gaswinning kan hebben voor onze inwoners en ondernemers."

Schadeprotocol

Minister Wiebes heeft eerder al toegezegd dat er speciaal voor de kleine gasvelden een schadeprotocol zou worden opgesteld. Dat protocol moet duidelijkheid geven waar inwoners terecht kunnen als ze schade hebben opgelopen door de gaswinning. Maar dat schadeprotocol is er nog steeds niet.

Wethouder Jan ten Kate van Hardenberg heeft daar in een uitzending van TV Oost eerder zijn ongenoegen over uitgesproken. "Dat schadeprotocol zou er voor de zomer al zijn. Maar het is nu zomer en ik zie het nog steeds niet."

In Hardenberg liggen meerdere gasvelden waaruit wordt gewonnen. In januari is op een gaswinlocatie van de NAM in Collendoorn nog sprake geweest van een lekkage.

Minister

In een brief aan de Kamer, gedateerd op 21 mei, schrijft minister Wiebes dat: "ook voor de gaswinning uit kleine velden een meer gedetailleerd inzicht nodig is, voordat bedrijven (gaswinners red.) bereid zijn zich te committeren."

Wiebes schrijft verder dat dat schadeprotocol ook moet gaan gelden voor andere mijnbouwsectoren zoals zoutwinning en geothermie.

"Daarbij komt dat ik het schadeprotocol gaswinning kleine velden pas wil vaststellen zodra ik het vertrouwen heb dat het ook haalbaar is voor andere mijnbouwsectoren."

'Onacceptabel'

Steenwijkerland sluit zich daarbij aan. "Wij vinden het onacceptabel dat besluitvorming plaatsvindt voordat een schadeprotocol is vastgesteld. Voor ons staat nadrukkelijk voorop dat de communicatie naar onze inwoners goed moet zijn, risico’s zoveel mogelijk worden beperkt en onze inwoners niet met de schade mogen blijven zitten”, aldus wethouder Bijl.