Kerk Wijhe overleefde brand en viert nu 150-jarig bestaan

De geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouwekerk in Wijhe werd in de Nieuwjaarsnacht van 2011 opgeschrikt door brand in de kerktoren. Gelukkig bleef de schade beperkt tot de toren - bij de parochianen zat de schrik er wel goed in - en viert de kerk nu het 150-jarig bestaan.

Het staat nog helder op het netvlies bij Thom Letteboer. "De emoties liepen hoog op. Het is toch voor veel mensen de plek waar je kinderen zijn gedoopt en vanwaaruit je je ouders hebt begraven."

Hij kan zich goed inleven in de emoties van de parochianen van de Moeder Teresakerk in Hengelo. "Maar een kerk is meer dan een stapel stenen. Als de geloofsgemeenschap sterk is, dan komt het goed."

Bouwpastoor Brugman

Letteboer schreef in 2016 een boek over de geschiedenis van zijn parochie en de kerk. De katholieken in Wijhe kerkten tot 1869 op de Boerhaar. Dankzij de inspanningen van bouwpastoor Engelbertus Brugman konden ze in 1870 een eigen kerkgebouw betrekken.

Brugman stak zoveel eigen geld in het gebouw, dat hij 'van de armen' moest worden begraven. Er is veel kunst in de kerk te zien die herinnert aan de kleurrijke pastoor.

De parochie rond de kerk is niet meer zelfstandig, maar maakt nu deel uit van de grote Lebuïnusparochie met Deventer als centrum. Mogelijk zit er nog een fusieronde aan te komen met de parochie van de basiliek van de Kruisverheffing in en rond Raalte.

Mis met kardinaal Eijk

Dit weekend viert de geloofsgemeenschap het 150-jarig bestaan, met als hoogtepunt de mis die zondagmorgen wordt opgedragen door kardinaal Eijk.

Meer weten? Luister zondag 14 juli na het nieuws van acht uur naar Hoogtij