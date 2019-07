Buurman en Buurman: wie zijn de nieuwe buren van de Martinuskerk in Markelo?

Kennismaking met de nieuwe buren in de Martinuskerk Markelo (Foto: RTV Oost / Loes Wigger)

In de Martinuskerk in Markelo was het vandaag een gezellige drukte: 225 leerlingen van openbare basisschool De Zwaluw waren uitgenodigd om kennis te maken met hun noabers. De basisschool start het nieuwe schooljaar straks namelijk op een tijdelijke nieuwe leslocatie naast de kerk. Onder het motto Buurman en Buurman mocht de schooljeugd binnenkijken bij de nieuwe buren.

De Zwaluw is een openbare basisschool en veel van de kinderen die er naar school gaan weten niet zo veel van de kerk. De meerderheid heeft zelfs nog nooit een kerk van binnen gezien. Omdat de kinderen nu les gaan krijgen naast een kerk, is er alle reden om kennis te maken en het één en ander te leren over de nieuwe buren. Meest gehoorde reactie: "Leuk!"

Educatieve middag

De kinderen krijgen een hartelijk ontvangst en een rondleiding. Ze krijgen uitleg over de kerkramen, horen hoe een orgel werkt, wanneer de kerkklokken worden geluid, wie Martinus was en wat er allemaal in het uitvaartcentrum naast de kerk gebeurt.

"Het is mooi als de kerkklokken afgaan tijdens de les, dat de kinderen dan gelijk weten waarom en hoe dat werkt", legt directeur René Scholten van De Zwaluw uit. Als afsluiter van de middag ontvangen alle kinderen een certificaat van het bezoek aan de Martinuskerk.

"Noaber voor iedereen"

Onder het mom van 'Beter een goede buur dan een verre vriend' wil de Martinuskerk noaber voor iedereen zijn, legt kerkrentmeester Marti Pluijgers uit. De Buurman en Buurmandag voor De Zwaluw was de eerste in de serie Open Kerkdagen in de zomermaanden.

Volgens Marti Pluijgers is er geen betere manier om de Open Kerkdagen te openen dan met een kennismaking tussen de kerk en school. "Er is geen drempel meer in onze kerk", aldus Pluijgers.

Lunchen aan mooi aangeklede tafels

Iedere donderdag tot en met 22 augustus zijn er Open Kerkdagen in de Martinuskerk. Tussen half elf en half twee is er een Preuverije met medewerking van de werkgroep “Het Eetbare Erf” van Maarkels Landschap. Leden van de werkgroep hebben de recepten bedacht en koken 'live' buiten.

Elke proeverij is gelinkt aan een bijbels thema en de maaltijden worden geserveerd aan mooi gedekte tafels met passende aankleding in de kerk. In de zondagse erediensten is er ook aandacht voor de Open Kerkdagen.

