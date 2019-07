Hardenberg krijgt mogelijk carpoolplaats van gerecycled plastic

Het was Zwolle dat vorig jaar de wereldprimeur had met PlasticRoad. De stad nam een fietspad in gebruik dat in zijn geheel gemaakt is van gerecycled plastic. In dat dertig meter lange fietspad is maar liefst duizend kilo huishoudelijk plastic afval verwerkt. Enkele maanden later volgde een vergelijkbaar fietspad in Giethoorn.

Hardenberg heeft nu dus serieuze plannen voor een carpoolplaats op basis van PlasticRoad. Daarnaast moet de carpoolplaats verlicht worden op zonne-energie, zo mogelijk een elektrische laadpaal hebben en de beplanting moet insectvriendelijk worden. Het plan is een initiatief van GroenLinks.

Gedeputeerde Staten gaan nu bezig om de gemeente Hardenberg en ondernemers die willen meewerken aan tafel te krijgen. Uiteindelijk is het daarbij de bedoeling dat in oktober een gezamenlijk plan op de 'Statentafels' ligt.