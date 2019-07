Ministerie ontkent versneld leeghalen kleine Overijsselse gasvelden

Het ministerie van Economische Zaken ontkent dat de kleine gasvelden, waaronder die in de Kop van Overijssel, versneld worden leeggehaald als gevolg van de beëindiging van de gaswinning in Groningen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken weten in een reactie op het onderzoek van RTV Oost, RTV Drenthe, Omroep Friesland en RTV Noord. "De gaswinning uit de kleine velden is nog noodzakelijk, maar wordt de komende jaren gestaag afgebouwd", aldus de woordvoerder.

Het ministerie reageert met de verklaring op het onderzoek van de vier noordelijke regionale omroepen. Daaruit blijkt dat de gasproductie uit kleine velden juist wordt opgevoerd.

'Beter voor het klimaat'

Volgens een woordvoerder van minister Wiebes is er geen sprake van een versnelde of verhoogde gaswinning uit de kleine velden. "Nederland gaat gestaag van het aardgas af. Maar zover is het nu nog niet. De meeste huishoudens en bedrijven zijn nog afhankelijk van aardgas. Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, omdat het transporteren van gas veel broeikasgas-uitstoot veroorzaakt."

Naast het grote Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. De meeste hiervan liggen op de Noordzee. Hoewel het relatief kleine gasvelden zijn, zijn alle kleine gasvelden tezamen goed voor zestig procent van de Nederlandse gasproductie.

Vermilion

Het ministerie herhaalt eerdere uitspraken van minister Wiebes, dat de risico's bij gaswinning uit kleine velden marginaal zijn. Het Canadese concern Vermilion schreef in één van haar winningsplannen, dat het risico op aardbevingen zo'n 42 procent zou zijn. Later werd dat door de minister tegen gesproken. In een vernieuwd winningsplan had Vermilion het bevingsrisico vervolgens aangepast naar negentien procent. Vermilion haalt het gas voornamelijk uit velden in de regio Drenthe, Friesland en de Kop van Overijssel.

'Altijd, overal veilig'

Het ministerie van Economische Zaken: "Al met al moet je vaststellen dat de problemen die we in Groningen zien, zich niet voordoen bij de kleine velden. Maar dat mensen zich zorgen maken, dat kan ik begrijpen. Ze vragen zich af of het allemaal veilig is. Want gaswinning moet wel veilig zijn. Altijd, overal. Of gaswinning veilig en verantwoord is, dat beoordelen SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) en TNO. Als aan alle veiligheidsvereisten wordt voldaan, en zaken als het milieu en de natuur zijn niet in het geding, dan wordt ingestemd met de gaswinning."