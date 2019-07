Geen celstraf voor kwetsbare vrouw uit Almelo die agenten schopte

Bij een eerdere zitting beloofde de officier van justitie de vrouw al: "Jij hoeft van mij niet naar de gevangenis". Dat bevestigde hij vandaag door het bij een voorwaardelijke werkstraf te houden. De vrouw zou in 2017 en 2018 politiemensen geschopt en uitgescholden hebben.

Het ging mis toen politieagenten de vrouw wilden aanspreken, nadat ze was weggelopen uit de veilige omgeving waarin ze verbleef. Bij het zien van de politie ging ze ervandoor om zich vervolgens te verzetten toen ze staande werd gehouden. Ook bekogelde de vrouw een auto met steentjes. Later ging het ook fout tijdens een gesprek met de reclassering. De vrouw deelde een schop uit toen het haar te spannend werd.



Ontoerekeningsvatbaar

Veel kan de kinderlijk aandoende vrouw er niet aan doen. Dat zeggen niet alleen deskundigen, zij denken dat de vrouw volledig ontoerekeningsvatbaar was bij het incident in 2017 en verminderd toerekeningsvatbaar bij het andere incident in 2018.



Zelf zegt de vrouw ook dat ze er weinig aan kan doen. Als het haar te veel wordt, wil ze rust en gaat ze er vandoor. "Ik wilde de politieagente niet pijn doen, maar kon er weinig aan doen. Als ik geconfronteerd wordt met een nieuw iemand is het oorlog in mijn hoofd."



Begeleiding

De vrouw wordt begeleid door een stichting die gespecialiseerd is in het begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en gedragsproblemen. Inmiddels gaat het een stuk beter met haar.

In haar laatste woord las de Almelose een brief voor: "Mensen zien me als een gevaarlijke vrouw, maar dat hebben ze niet goed. Het is gewoon dat mijn hoofd anders werkt dan bij anderen, ik ben nou eenmaal anders." Ze heeft veel spijt van het geweld dat ze gebruikte tegen politiemensen, dat herhaalde ze wel een keer of tien.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.