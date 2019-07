Passie en liefde voor héél veel auto's tijdens On Wheels festival in Albergen

Of het nou de nieuwste Ferrari is of een historische Volkswagen, het maakte zondag in Albergen niets uit. "Iedereen komt hier met een prachtige auto en met een prachtig verhaal", zegt Thijs Kemperink. De cabaretier organiseert het evenement.

Passie, liefde en vooral veel mooie verhalen tijdens Avia on Wheels in Albergen (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

"Ik word helemaal gek als ik dit allemaal zie. Iedereen die passie heeft voor iets op wielen kan hier terecht", vervolgt de trotse Kemperink. "Laten we een ritje maken in deze BMW E30, als we zo terug zijn ben jij ook verliefd op deze wagen!"

Benieuwd of dat ook het geval is? Bekijk de reportage over Avia on Wheels in Albergen: