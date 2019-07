Expeditie Oost: Rustpunt de Pipokeet Beuningen, een verborgen parel

"Sinds een jaar of drie hebben we hier deze pipokeet staan. Mooi hé? We zijn er ontzettend trots op en langzaamaan weten ook steeds meer recreanten deze plek te vinden", aldus Ruud & Annemarie oude Ophuis.

Een gevulde koelkast

Het meest opvallende is toch wel dat de pipowagen een goed gevulde koelkast en diepvries kent, een koffiezetapparaat, verse cake en kleine versnaperingen. Dat alles staat geheel onbeheerd, open en bloot in het bos aan de Veldweg in Beuningen.

Pipokeet Beuningen (Foto: Esther Rikken)

De dieven weren

"Dat doen we bewust, alles wat je op slot zet, kan interessant zijn voor een bepaalde doelgroep. En tuurlijk zullen er af en toe mensen zijn die geen geld in het geldkistje stoppen, maar dat is dan maar zo. Daarvoor gaan we deze gastvrije formule niet opgeven", aldus de familie oude Ophuis.

Genieten, met volle teugen

Ondertussen zien we inderdaad twee toeristen afstappen en een versnapering kopen en vervolgens heerlijk genieten op het terras van Pipokeet Beuningen. Meer zien en horen over dit rustpunt? Kijk dan de bijgevoegde video!