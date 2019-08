Overheerlijk: Overijssel gaat aan tafel met culinair schrijfster Nadia Zerouali

"Door met elkaar aan tafel te zitten, niet in je eigen bubbel te blijven, maar samen te koken en te eten, leer je elkaar kennen.” Dat is de overtuiging van Nadia.

Irene, Nadia en Sherivan in de keuken

Geen doorsnee gasten

Het zijn geen doorsnee gasten met wie Zerouali het kookavontuur aangaat. In de eerste uitzending staat ze samen met de Koerdische Sherivan Kocar in de keuken. Kocar vluchtte twee jaar geleden met haar gezin uit Syrië. Sinds anderhalf jaar woont ze met haar man, drie kinderen en schoonmoeder in een appartement in IJsselmuiden.

Om de Nederlandse taal en mensen goed te leren kennen, kookt ze iedere week bij het plaatselijke eeTze. Elke donderdagavond is iedereen daar welkom om te komen eten en contact te maken met anderen. Vaak zitten ze met veertig man aan tafel.

Voor een grote pan ugali is heel veel maïsmeel nodig

Afrikaanse ugali

In de derde aflevering kookt Zerouali voor het eerst ugali (maïspap). Ze doet dit samen met een aantal deelnemers van de Halve Marathon Zwolle, onder wie de winnaar William Wanjiku uit Kenia. In de keuken van recreatiebedrijf de Maathoeve in Heeten combineert Nadia de Afrikaanse ugali met oer-Hollandse hachee en bloemkool.

Nadia: "Ik vind het heel leuk dat ik dit product heb leren kennen en ik ga het zeker vaker maken. Je eet ugali met je handen, dat vind ik heerlijk. Maar ik zou er zelf wel wat zout en specerijen aan toevoegen, want volgens mij leent de ugali zich daar uitstekend voor."

BBQ met Böckers

Memorabel is de barbecue met de bandleden van Böckers. Op het podium vormen ze één geheel, maar tijdens de gesprekken blijkt dat de bandleden nooit samen eten. Laat staan samen koken. En wie denkt dat de mannen van Böckers alleen maar houden van grote stukken vlees, die komt bedrogen uit. De helft van de band is vegetariër. De barbecue van Nadia met Böckers is te zien in aflevering zes.

Molukse gastvrijheid

Molukse gastvrijheid en Twentse nuchterheid ontmoeten elkaar in de negende en laatste aflevering. Op het menu staan 'Muhammara met snijbiet', 'gestoomde couscous' en 'gebakken oesterzwammen met harissa'. Nadia bereidt de gerechten samen met de Molukse Nonna Timorason. Zij is geboren en getogen in Almelo. In haar koffietent Meisje in Enschede brengt ze mensen en culturen samen. "Ik ben een Molukker én een Tukker. In mijn zaak ligt de arretjes-cake naast de spekkoek."

