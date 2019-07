Corso Vollenhove 2019: "Groter en mooier dan ooit"

Het bloemencorso in Vollenhove is dit jaar op zaterdag 24 augustus, een weekje eerder dan andere jaren. Het evenement trekt jaarlijks zo'n 40 tot 50 duizend bezoekers. Volgens organisator Han Knol kunnen bezoekers dit jaar nog meer spektakel verwachten dan afgelopen jaren: "We doen ons best om elk jaar weer een zo groot en zo mooi mogelijk corso neer te zetten, en daar is iedereen nu alweer keihard mee bezig."

Hele dag feest

De stad gaat op 24 augustus al om acht uur 's morgens op slot, dan mag je er alleen nog in met een kaartje. Andere jaren was het jeugdcorso in de ochtend nog gratis te bezoeken, maar ook dat is inmiddels zo groot en van hoge kwaliteit dat de organisatie nu alleen dagkaarten verkoopt voor negen euro per persoon.

Het bloemencorso in Vollenhove (Foto: RTV Oost)

Daarmee pakt het corso ook het groeiende aantal niet-betalende bezoekers aan. Mensen komen namelijk al vroeg zodat ze niet hoeven te betalen. De bezoekers krijgen waar voor hun geld, belooft Knol. Er is een groot jeugdcorso, een middag- en avondcorso met grote wagens en tussendoor muziek. Mooist van allemaal De wagenbouwers in Vollenhove staan bekend om de hoge kwaliteit die ze leveren. De creatie 'de alerte panter' van Stark Wark won in 2018 in de Ereprijs, de Publieksprijs en de Wagenbouwersprijs. De wagen werd zelfs verkozen tot de allermooiste corsowagen van heel Nederland en België. De verwachtingen voor 2019 zijn dus hooggespannen voor deze ervaren wagenbouwers: "We hebben het onszelf weer niet makkelijk gemaakt", zegt Tom van Bruggen van Stark Wark. "De wagen wordt bijna even groot als vorig jaar, nu maken we een groep ringstaartmaki's die elkaar warm houdt en op de uitkijk staat." Dahlia's, dahlia's en dahlia's Hoe groter en ingewikkelder de wagen, hoe meer dahlia's er nodig zijn. De panter van Stark Wark had er 450.000 vorig jaar nodig. Door de aanhoudende droogte was het toen lang onzeker of er wel genoeg dahlia's zouden zijn. Of dat dit jaar weer zo is, blijkt pas kort voor het corso. Voorlopig gaat het goed volgens wagenbouwer Tom. "We hebben steeds meer eigen landjes met dahlia's, die kunnen we goed in de gaten houden. Ik ga zelf een paar keer per week kijken en we hebben ook al wat gesproeid. De regen die nu valt komt ook goed uit." Dahliaprins Nog een nieuwtje van de organisatie: dit jaar worden er niet alleen een dahliaprinses en -koningin verkozen, maar ook een dahliaprins. De basisschoolleerlingen in Vollenhove vonden het niet eerlijk dat alleen meisjes verkozen konden worden voor deze erebaan. Al heel wat jongens hebben zich aangemeld.