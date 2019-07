Experimenteren met drones en sensoren voor inspectie bruggen en viaducten

De Tankinkbrug in Ambt Delden was vandaag het toneel voor een bijzonder experiment. Met behulp van een drone en sensortechnologie werd bekeken hoe de brug zich houdt als er (zware) voertuigen overheen rijden.

Het experiment werd uitgevoerd door Twente47, in samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel. Een tractor reed vandaag heen en weer over de Tankinkbrug, terwijl er allerlei metingen werden gedaan. "Het is een heel kort experiment. We kunnen in één dag een heel gedetailleerd beeld krijgen", legt Robert Slagter van Twente47 uit.

Inzicht verkrijgen

Doel is om meer inzicht te krijgen hoe de staat van een brug of viaduct is. Op de lange termijn helpt dit om in kaart te brengen welke veranderingen er optreden. Deze informatie kan vervolgens helpen bij het bepalen op welk moment een brug of viaduct aan vervanging toe is.

Een van de proeven die bij de brug werden uitgevoerd, waren gericht op het ontwikkelen van een waarschuwingssysteem, op basis van camerabeelden en kunstmatige intelligentie (AI). De dronebeelden en handmatig gemaakte beelden worden omgezet naar een 3D beeld van de brug. Met AI kunnen op een geautomatiseerde wijze schades en vervormingen opgespoord worden.