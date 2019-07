'Telefonica Ted' geeft selectie FC Twente vorm in De Lutte

Hij is de man op wie de meeste ogen zijn gericht in de voorbereiding van FC Twente: technisch directeur Ted van Leeuwen. In De Lutte kruipt Van Leeuwen veelvuldig in zijn telefoon om zijn netwerk aan te boren en de selectie van de club uit Enschede meer vorm te geven.

Vandaag kwam er groen licht vanuit Spanje voor de huur van linksback Matos, die over wordt genomen van Cadiz.

Matos

De komst van Matos zal ook het gemoed van trainer Gonzalo Garcia Garcia verbeteren. "Natuurlijk hebben we nog nieuwe spelers nodig voor bepaalde posities", zei hij namelijk vandaag na de ochtendtraining. "En dan word je soms wel nerveus als je beseft: de competitie gaat beginnen. Maar we zijn nu bovenal aan het werk met de huidige groep om het niveau omhoog te stuwen."



Garcia Garcia

De 35-jarige Uruguayaan, vorig jaar nog assistent van Marino Pusic, zwaait dit seizoen de scepter over de groep. En hoewel zijn status dus behoorlijk is veranderd, merkt hij zelf weinig verschil. "Voor mij is er niet veel veranderd. Vorig jaar heb ik geprobeerd om te helpen in de Keuken Kampioen Divisie. In de rol die ik toen had. En dat doe ik nu ook. En ik voel me tot dusver heel comfortabel", aldus Garcia Garcia, die een gedegen en enthousiaste indruk maakt.

Vuckic

Goed nieuws voor FC Twente is dat Haris Vuckic weer volop in actie is. De Sloveense middenvelder is fit voor de start van het seizoen. Dat volgens hem best aardig kan verlopen voor Twente: "Het eerste doel is natuurlijk lijfsbehoud. Maar hopelijk kunnen we ook verrassen en het gat verkleinen richting de top. Ja, waarom niet? We hebben voldoende kwaliteit en zeker als er nog nieuwe spelers gaan komen, dan wordt het team vanzelf sterker. We kunnen na vier tot acht duels wel zien waar we staan."