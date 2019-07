Droogte op Sallandse Heuvelrug baart boswachters zorgen

De droogte op de Sallandse Heuvelrug baart de boswachters van Natuurmonumenten ernstig zorgen. Net als vorig jaar lijkt de heide door de droogte niet in bloei te komen, terwijl onderzoekers constateren dat de insectenstand op de heide dramatisch laag is. Volgens de boswachters zijn drastische maatregelen nodig om de natuur 'droogte-proof' te maken.

De hei is door de extreme droogte en strenge vorst van vorig jaar in slechte conditie. De aanhoudende droogte in het voorjaar deed daar volgens Jos Schouten, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten in Salland, nog een schepje bovenop. "In plaats van een frisgroene hei zagen we dit voorjaar heideplanten juist hun blad verliezen. Ook al valt er momenteel af en toe een buitje. Op veel plekken oogt de heide dor en doods."

Dieptepunt

Uit lopend onderzoek naar plantenetende insecten op de heide blijkt nu al, dat de toch al magere insectenpopulaties een nieuw dieptepunt hebben bereikt. "Allerlei insecteneters zoals reptielen, vleermuizen en vogels gaan hier ongetwijfeld last van krijgen", voorspelt Schouten. Ook is het grondwater op de Sallandse Heuvelrug nog niet op het normale peil. Verschillende poelen en een ven zijn nu al drooggevallen.

Volgens Schouten is het hoog tijd om het watersysteem droogte-proof te maken. "We moeten ons landschap zo inrichten, dat we neerslagoverschotten langdurig vasthouden en benutten in tijden van watertekort. Natuurgebieden kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren én aan schoonheid en biodiversiteit winnen."