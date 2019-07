Twentse zakenman en multimiljonair Sanderink verliest opnieuw rechtszaak

De 70-jarige Sanderink lijkt er alles aan te doen om zijn ex-geliefde, de Enschedese Brigitte van Egten, uit zijn leven wissen. Ook Van Egten was algemeen directeur bij het Goorse DSS. De ruzie heeft geleid tot haar ontslag, dat ze morgen aanvecht voor de rechter. Naast Van Egten kreeg iedereen die haar steunde ontslag, zoals haar mededirecteur, maar ook medewerkers die twijfelen aan de koers van Sanderink. Als gevolg hiervan is de complete top van IT-bedrijf Centric de afgelopen tijd vertrokken.

Sanderink vermoedt fraude bij zijn bedrijf DSS in Goor

Sanderink is topman van IT-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton. De bedrijven hebben samen een omzet van bijna drie miljard euro en zo'n veertienduizend mensen in dienst. Kortom; Sanderink is een tycoon die volgens zakenblad Quote goed is voor zo'n 640 miljoen euro. Bij het kleine bedrijf DSS in Goor was Van Egten al vele jaren directeur. Van Egten en Sanderink waren ooit levenspartners, maar de laatste jaren leefden ze in vriendschap. Tot eind vorig jaar: toen kregen ze slaande ruzie en verweet Sanderink haar gefraudeerd te hebben bij DSS.

'Cybercharlatan' Van Rijbroek in leven Sanderink

In een ander kort geding, ook aangespannen door Van Egten, en in vele krantenpublicaties lijkt de oorzaak te vinden voor de veranderde houding van Sanderink ten opzichte van zijn ex: een nieuwe liefde. Deze Rian van Rijbroek wordt door media neergezet als 'cybercharlatan', een vrouw die onzin verkoopt over 'cybersecurity' (internetveiligheid). Ze zou al eerder mannen, onder wie oud-minister Willem Vermeend, hebben meegesleept in haar 'verzinsels'. De afgelopen tijd is de complete top van IT-bedrijf Centric opgestapt of ontslagen, volgens ingevoerde kranten is dat het gevolg van de 'aanwezigheid' van Van Rijbroek. Het zou ook Van Rijbroek zijn die Sanderink heeft verteld dat Van Egten zou hebben gefraudeerd en een veiligheidsrisico zou zijn voor zijn bedrijven.

Rectificatie, maar ook nieuwe beschuldigingen

De uitkomst van een eerdere kort geding was dat Sanderink moest rectificeren wat hij eerder zei over Van Egten. Volgens hem was zij verantwoordelijk voor een inval van de FIOD op 15 februari bij zijn bedrijf Strukton, op verdenking van omkoping. Die rectificatie is geplaatst, maar tegelijkertijd heeft Sanderink op de site van zijn bedrijf Strukton een enigszins warrig betoog van vier pagina's geplaatst waarbij hij opnieuw Van Egten beschuldigt dat zij de AIVD heeft getipt, dus dat zij verantwoordelijk is voor de inval bij Strukton.