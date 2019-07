Praat Mee: Ik maak me zorgen over de gaswinning in kleine gasvelden (Foto: RTV Oost)

Ik maak me zorgen over de gaswinning in kleine gasvelden

Lukt het niet om te stemmen? Klik dan hier.

Terwijl de gaskraan in Groningen steeds verder dicht gaat, wordt het tempo bij de winning van gas uit de kleine velden in Noordoost-Nederland opgevoerd. Zo worden via bestaande gasputten nieuwe velden aangeboord en kleine velden versneld leeggehaald. Dat is opvallend, omdat verantwoordelijk minister Wiebes liet weten dat gaswinning uit de kleine velden juist zou worden afgebouwd.

In de Kop van Overijssel is er veel protest tegen die gaswinning, maar vooralsnog zonder veel resultaat. "We hebben alles gedaan wat in het handboek actievoeren staat. Handtekeningen verzameld, Tweede Kamerleden gesproken, de plaatselijke politiek gemobiliseerd en zienswijzen ingediend. Toch zijn we nog geen steek verder."

Maak jij je zorgen? Stem, en praat met ons mee!