Directeur Veldzicht Balkbrug erkent dat instelling te weinig naar buiten treedt

Drukbezochte tweede informatieavond in Balkbrug over omstreden uitbreiding Veldzicht (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Tijdens een informatieavond in Balkbrug over de mogelijke komst van twintig asielzoekers met psychiatrische problemen naar Veldzicht erkende plaatsvervangend directeur Hans-Reinder Menkveld dat de voormalige tbs-kliniek de laatste jaren te veel naar binnen was gekeerd. Hij hoopt het vertrouwen van buurtbewoners terug te kunnen winnen.

Het is de tweede keer dat er een informatieavond werd gehouden over de omstreden uitbreiding, vorige week was de eerste bijeenkomst. Vanavond kwamen ongeveer tweehonderd mensen af op de avond.

Verdubbeling

Veldzicht heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in de behandeling van vreemdelingen die zijn aangewezen op psychiatrische zorg. Op dit moment worden er twintig asielzoekers behandeld in de voormalige tbs-kliniek, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid wil dit aantal verdubbelen.

Inwoners van Balkbrug vinden dat ze al genoeg verwarde mensen in het dorp hebben bij verschillende instellingen. Plaatsvervangend directeur Hans-Reinder Menkveld van Veldzicht zei aan het begin van de avond niet geweten te hebben dat er overlast wordt ervaren in het dorp.

Menkveld erkende dat Veldzicht de laatste jaren te veel naar binnen was gekeerd en beloofde beterschap. Hij hoopt het vertrouwen van de inwoners weer terug te kunnen winnen. Maar dat vertrouwen komt alleen terug als het plan van tafel gaat, riep een buurtbewoner door de zaal. Wat de spreker een groot applaus opleverde.

Nog niet zeker

Of de groep asielzoekers naar Balkbrug komt, is nog onduidelijk. De gemeente heeft nog geen vergunning afgegeven. Ook moet volgens de plaatsvervangend directeur van Veldzicht nog blijken of er genoeg geld is en of de locatie geschikt is. Als het plan doorgaat, komen de eerste patiënten niet eerder dan het voorjaar van 2020 naar Veldzicht.