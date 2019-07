IJssellinie moet beter zichtbaar worden met escaperoom in bunker en restauratie

De provincie Overijssel stelt een subsidie van 86.949 euro beschikbaar. Ook Stichting IJssellinie, Stichting IJssellandschap en de gemeente Olst-Wijhe dragen financieel bij aan het project. In totaal is er bijna 150.000 euro beschikbaar.

Voorzitter van Stichting IJssellinie, Jacques Duivenvoorden: "Deze projecten brengen de historische en militaire verhalen naar deze tijd. Met de subsidie van de provincie kunnen we een volgende fase in, waardoor de IJssellinie nog meer mensen zal aanspreken. Het is mooi om te zien hoe enthousiast er wordt gereageerd. De ideeën zijn in werkgroepen bedacht. Ook de Capellenborg, school voor voortgezet onderwijs in Wijhe, weet ons te vinden. Zij gaan op introductiekamp bij de IJssellinie. En we staan open voor nieuwe initiatieven, mensen met ideeën zijn altijd welkom."

Samenleving

"Wij vinden het belangrijk dat de IJssellinie van ons allemaal is. Daarom is een deel van de subsidie gereserveerd voor de ondersteuning van ondernemers en organisaties die ideeën hebben voor een project, bijvoorbeeld op het terrein van educatie, sport of cultuur", zegt wethouder Anton Bosch van de gemeente Olst-Wijhe.

"Het uitgangspunt is dat activiteiten worden georganiseerd voor en door inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen. Een heel mooi voorbeeld hiervan is het theaterspektakel Operatie IJssellinie dat in 2017 een groot succes was. Initiatieven uit de samenleving juichen wij van harte toe."