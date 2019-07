Hongaarse Ambassade houdt congres in Kampen over uitgeputte oorlogskinderen

De Hongaarse Ambassade in Nederland en de Theologische Universiteit in Kampen organiseren volgend jaar een congres over duizenden uitgeputte kinderen die vlak na de Eerste Wereldoorlog naar Nederland kwamen om aan te sterken. Volgens de ambassadeur is er weinig over deze geschiedenis bekend. Daar wil hij verandering in brengen.

Ambassadeur András Kocsis sprak daarover vrijdagochtend op het provinciehuis in Zwolle en met commissaris van de Koning Andries Heidema. Daarna maakte hij samen met burgemeester Bort Koelewijn een wandeling in het stadspark van Kampen.

Uitgeputte kinderen

Honderd jaar geleden, vlak na de Eerste Wereldoorlog, kwamen tussen de 20.000 en 26.000 kinderen vanuit Hongarije per trein naar Nederland om hier aan te sterken. De situatie in dat land was in die tijd zo slecht, dat landen in west Europa te hulp schoten.



De kinderen kwamen veelal in pleeggezinnen terecht en werden gesteund door kerkelijke organisaties. Een groot aantal van die kinderen is later weer teruggegaan naar Hongarije. Maar velen zijn hier ook gebleven.

Vergetelheid

Hoe slecht die situatie toen was in Hongarije en hoe Nederland hulp heeft geboden, is iets wat in de vergetelheid is geraakt. Op scholen is daar nagenoeg geen aandacht voor, want het staat niet in de geschiedenisboeken.

Congres

De Theologische Universiteit in Kampen en de Ambassade van Hongarije willen daarom een congres organiseren. Daar zullen nabestaanden van deze kinderen over de situatie van toen vertellen. Het zijn nabestaanden van kinderen die destijds in Nederland zijn gebleven, maar ook die weer terug zijn gegaan naar hun eigen land. Het congres in Kampen is op 6 en 7 februari 2020.

Kampen heeft overigens al jaren een zusterband met de Hongaarse stad Papa. De gemeente Hof van Twente heeft dat met de Hongaarse gemeente Keszthely en Haaksbergen heeft een vriendschapsband met de stad Nagykörös. De Hongaarse Ambassadeur prees deze vriendschapsbanden. Overijssel heeft van alle Nederlandse provincies de meeste vriendschapsbanden met Hongaarse gemeenten.