You'll Never Walk Alone verdwijnt als opkomstnummer van FC Twente

You'll Never Walk Alone verdwijnt zeer waarschijnlijk als opkomstnummer van FC Twente. Ledenvereniging Twente Verenigt is op zoek naar een nieuw opkomstnummer dat te horen is voor aanvang van duels van FC Twente in De Grolsch Veste. De vereniging heeft een poll gehouden en daaruit blijkt dat supporters toe zijn aan iets anders.

Voor aanvang van elke wedstrijd van FC Twente, als de spelers het veld op lopen, gaan de sjaaltjes van duizenden supporters weer de lucht in. Dan klinkt You'll Never Walk Alone in De Grolsch Veste. Naar het voorbeeld van Liverpool.



En elke wedstrijd weer is dat indrukwekkend, maar bijster origineel is het niet. Dat is de kritiek die je hoort van veel supporters van andere clubs, maar ook binnen FC Twente klinkt dat geluid. "Het is niet eigen", zegt Remy Ooink, bestuurslid van Twente Verenigt. "Vanuit meerdere supportersverenigingen van FC Twente was er kritiek op het nummer."

Tijd voor wat anders

Voor Twente Verenigt aanleiding om een poll te houden over de vraag of You'll Never Walk Alone gehandhaafd moet worden. Van de bijna 2.800 supporters die reageerden, stemde maar liefst 62 procent voor de stelling dat het tijd wordt voor een ander opkomstnummer.

FC Twente opent het seizoen op zaterdag 3 augustus tegen PSV in de eigen Grolsch Veste. Ooink verwacht dat het nummer dan niet meer te horen is. "Als wij als supporters aangeven dat we wat anders willen, zal FC Twente wel luisteren", verwacht Ooink.

FC Twente Ay Ay Ay Ay

Dat betekent dat de supporters nog drie weken de tijd hebben om een nieuw nummer te vinden dat past bij FC Twente. "Ik verwacht over een week meer duidelijkheid." Welk nummer het gaat worden, kan Ooink nog niet zeggen. Zelf schoof Twente Verenigt het nummer FC Twente Ay Ay Ay Ay naar voren van Eddy Achterberg & Trio Ellis en FC Twente Koor.

"Ik hoorde in mijn omgeving veel positieve geluiden over dat nummer", zegt Ooink. In een nieuwe poll schuift Twente Verenigt het nummer dan ook naar voren als vervanger van You'll Never Walk Alone. Maar het staat al vast dat oud-speler Eddy Achterberg niet om de week uit de boxen van De Grolsch Veste zal schallen.

Het nummer valt slecht bij supporters, blijkt uit reacties onder meer op Facebook. Te ouderwets, blijkt uit de reacties. Een modernere versie zou misschien nog kunnen, maar in de reacties klinkt vooral door dat gezocht moet worden naar een eigentijds nummer: 'een stadionlied van iedereen'.