Waterbedrijf Vitens wint op vier locaties in Overijssel meer water dan toegestaan

Vitens heeft in juni op vier locaties in Overijssel meer grondwater gewonnen dan is toegestaan. Het waterbedrijf heeft de maandvergunning overschreden, meldt de provincie.

De provincie Overijssel geeft zo'n maandvergunning om het aantal liters grondwater dat wordt gewonnen in de hand te houden. In die vergunningen wordt rekening gehouden met pieken, maar de provincie ziet dat de pieken in juni extreem waren. 'We constateren nu dat de pieken in de kortere perioden (dag, week en maand) groter worden, onder meer als gevolg van de klimaatverandering', laat de provincie weten.

Die extreme pieken waren bij de locaties Mander, Weerselo, Herikerberg en Wierden. Oorzaak van die overschrijding van de grondwaterwinning is het extreme watergebruik van consumenten vanwege de lange, warme en droge periode.

Nieuwe winlocatie

In 2017 heeft Overijssel een plek bij Daarle-Vriezenveen aangewezen om aanvullend op de huidige winning, grondwater op te pompen. Vitens is bezig met de voorbereiding voor een vergunningaanvraag om daar maximaal vijf miljoen kuub per jaar te winnen.

Daarnaast wordt er door de provincie, de waterschappen en Vitens gekeken naar een oplossing voor de lange termijn.

Het is niet bekend of Vitens bestraft gaat worden voor de overschrijding.