Nabestaande van Britse soldaat zoekt Enschedese Wilma uit Tweede Wereldoorlog

Thomas Davies is de zoon van de Engelse soldaat Thomas Davies die in de oorlog onder meer hielp bij de bevrijding van Enschede. Tijdens die bevrijding vond hij een meisje dat was achtergelaten in de Overijsselse straten. Haar naam: Wilma. Nu de soldaat is overleden, zoekt zijn zoon naar Wilma. "Hij vertelde altijd over de oorlog en over Wilma. We zijn zo benieuwd hoe het nu met haar is."

Het is inmiddels ruim 74 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog afliep. Maar voor mensen die het meemaakten is het nooit écht voorbij, vanwege onbeantwoorde vragen en open wonden. Datzelfde is het geval bij soldaat Davies en zijn familie.

In 1944, op D-Day landde de soldaat in Normandië. "Daarvan staat de medaille nog steeds in ons huis," vertelt zoon Thomas. In 1945 kwam zijn vader vervolgens aan in Enschede om de stad te bevrijden. Daar trof hij op straat de huilende Wilma aan.

Zoektocht zonder succes

Haar ouders waren door SS'ers gedood en daarom zat ze moederziel alleen op straat. De Engelse soldaat nam haar mee naar een zorginstelling in Enschede en daar werd ze opgevangen.

Davies moest door naar Duitsland met zijn troepen. Na de oorlog probeerde hij opnieuw in contact te komen met Wilma, maar zijn zoektocht had geen succes. "Hij heeft zijn best gedaan, maar het is niet gelukt," vertelt de zoon.

Veel verhalen

"Hij heeft meerdere brieven gestuurd naar de War Office en het verhaal vaak uitgelegd. Maar zij waren terughoudend. Dat had te maken met de bescherming van Wilma's persoonsgegevens."

Op een gegeven moment gooide soldaat Davies de handdoek in de ring. Maar de wens om haar te ontmoeten bleef bestaan. "Hij vertelde veel verhalen over haar", vertelt Thomas. "Hij wilde graag weten hoe het nu met haar is en of het goed met haar gaat."

Geen antwoord

Maar op die vragen kreeg hij geen antwoord; Davies is inmiddels overleden. Na het overlijden van zijn vader, vond Thomas op zolder de foto van Wilma. Dat bracht het verhaal weer naar boven.

Thomas heeft een huis in Spanje en daar woont hij naast de Nederlandse Henri Noeken. Toen hij op visite kwam, had hij de foto van Wilma in zijn hand en vertelde hij het verhaal van zijn vader en het meisje.

'Mooi leven'

"Je merkt dat het verhaal erg leeft bij de familie", vertelt Noeken. "Ze willen nu gebruikmaken van de kracht van het internet." En daar helpt de Nederlander graag bij. Henri en zijn vader Geert plaatsten daarom een oproep in het huis-aan-huisblad van Enschede.

Omdat Wilma inmiddels op leeftijd is, bestaat de kans dat ze niet meer leeft. Thomas: "We willen graag weten wat voor leven ze heeft gehad. Ik hoop dat ze een heel mooi leven heeft kunnen leiden."

'Fingers crossed'

Dus zelfs als ze het niet lukt om haar zelf te spreken, zou Thomas graag familie van haar spreken die meer kunnen vertellen over het leven van Wilma.

"Fingers crossed", zegt hij over het wachten op eventuele reacties op de oproep. "Als het lukt zou dat absolutely brilliant zijn." Hij hoopt dat mensen Wilma herkennen van de foto en dat ze in contact kunnen komen met haar. Dit is wat ze weten:

- Ze heet Wilma

- Ze zal nu ongeveer 78 of 79 jaar oud zijn

- Ze is opgevangen in een sociale instelling in Enschede

- De foto is ontwikkeld door Brusse Enschede

Heb jij de gouden tip? Laat het ons dan weten of neem contact op met Geert Noeken: 06-17879038.