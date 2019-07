Openhartige Twentse melkveehouder: "Huidige onzekerheid moet geen maanden meer duren"

Binnen zit Jos Knoef aan tafel. Veel meer dan dat kan hij op het moment niet vanwege een ongelukkige val. De werkzaamheden op de boerderij gaan gewoon door. Knoef heeft grotere zorgen, veroorzaakt door een uitspraak van de Raad van State (RvS), enkele weken geleden.

De RvS zette een streep door de PAS, het stikstofbeleid van de Nederlandse regering, en dat levert een boel problemen op voor boeren die een nieuwe vergunning nodig hebben.

Knoef had tot voor kort een vergunning voor 177 koeien, maar moest in het kader van de Natuurbeschermingswet een nieuwe vergunning aanvragen voor zijn stallen aan de Hamveldsweg in Geesteren. Omdat de Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer geldt, is de basis waarop vergunningen worden afgegeven weggevallen. De vergunning die Knoef had aangevraagd werd niet goedgekeurd door de Raad van State.

Knoef heeft geen idee waar hij nu aan toe is. Hij verwacht dat hij terugvalt naar een oudere vergunning, maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. "Op die vergunning mag ik 79 koeien houden, maar ik heb nu 135 koeien in de stal staan. Dat is bijna de helft te veel."

In het ergste geval moet Knoef een groot deel van zijn koeien afstoten, maar dat kan niet want het zou de toekomst van zijn bedrijf direct in gevaar brengen, want de lasten blijven hetzelfde terwijl de inkomsten flink afnemen.

Hoe lang hou je dat als boer vol? "We hebben het geluk dat we al een tijdje geleden hebben geïnvesteerd in de nieuwe stal waar die koeien in staan. Dat maakt het allemaal wat gemakkelijker. Desondanks hebben we een zware lening bij de bank. Je kunt niet zomaar stoppen met aflossen natuurlijk", aldus de melkveehouder.

Volhouden zal Knoef nog wel een tijdje. "Je gaat zo lang mogelijk door. Stoppen is wel het laatste waar je aan denkt."

Hoe lang de onzekerheid nog blijft knagen? Knoef weet het niet. "Het is nu natuurlijk vakantie, maar langer dan oktober mag het zeker niet gaan duren", klinkt het beslist uit de mond van de melkveehouder. "Ik denk ook niet dat ze dat laten gebeuren." Hij doelt daarmee op de overheid die het probleem heeft gecreëerd en volgens Knoef ook aan zet is om het op te lossen.

De koeien van Jos Knoef (Foto: RTV Oost)