Advocaat wil meer onderzoek naar bloedsporen in Enschedese moordzaak Kolenberg

De veroordeelde blijft volhouden onschuldig te zijn. "En er zijn dan ook sporen die wijzen naar een andere dader", zegt zijn advocaat Ural. Zo is er een vingerafdruk in bloed gevonden op het plaats delict.

Kolenberg's lichaam werd ontdekt, badend in het bloed. "Die vingerafdruk is niet van mijn cliënt en ook niet van het slachtoffer. Dus van wie wel?"

Van wie is de vingerafdruk?

Het OM liet eerder weten dat de vingerafdruk toch niet zo helder was om onderzoek naar te doen, maar kwam daar nu deels van terug. "Misschien moeten we de onderzoeker er nog maar eens naar vragen." Ook wordt bekeken of die afdruk niet van politie-agenten is, of van de vriendin die Kolenberg's lichaam vond.

Deskundigen hebben bepaald dat de dader onder het bloed moet hebben gezeten na de moord. Maar hoe kan het dan dat er maar een heel klein puntje bloed van het slachtoffer in de auto van mijn cliënt zat? Advocaat Ural

Buiten het huis van Kolenberg zijn er bloederige schoensporen gevonden. Maar ook binnen was een schoenafdruk in bloed te zien. "Deskundigen hebben bepaald dat de dader onder het bloed moet hebben gezeten na de moord, maar hoe kan het dan dat er maar een heel klein puntje bloed van het slachtoffer in de auto van mijn cliënt zat?", zegt advocaat Ural.

"Met die bloederige schoenen moet het ook op de vloermat hebben gezeten. En hebben die bloederige handen dan niet het portier, het stuur, de versnellingspook, de sleutel en het stuur aangeraakt?"

Ural wil dat een andere deskundige kijkt naar de bloed- en dna-onderzoeken. "Want dat kleine puntje bloed op de bestuurdersstoel kan er ook op een ander moment zijn op gekomen. Zo mocht het slachtoffer eens een keertje de auto besturen. Toen moest ze de stoel verplaatsen. Heeft ze toen niet haar vinger opengehaald?"

Gereinigd

De dag nadat Sarah Kolenberg is vermoord, heeft de veroordeelde zijn auto gewassen en van binnen gereinigd. De rechtbank concludeerde dat er desondanks tóch een bloedspoor is gevonden. "Maar ik wil van een nieuwe deskundige weten, of je met een standaard interieurreiniging wel bloedsporen weg krijgt? Want alles moet onder het bloed hebben gezeten", zegt Ural. "En er is niet meer dan dat ene stipje gevonden, dat er dus prima op een ander moment op had kunnen komen."



Sarah Kolenberg werd badend in een plas bloed gevonden in haar eigen huis (Foto: Instagram)

Ook wil de verdediging extra onderzoek naar een bloederige veeg in de trapopgang van het huis van Kolenberg. "Dat was geen bloed van min cliënt en ook niet van het slachtoffer", zegt advocaat Ural. Ook wil hij onderzoek naar dna op een videokabel. De TV van Kolenberg was naar buiten gegooid. Op de kabel zat dna van drie personen, maar niet van zijn cliënt.

Dure auto

Naast bovenstaand onderzoek, wil Ural verschillende getuigen horen. Bijvoorbeeld een agent die zegt dat hij de auto van Ural's cliënt heeft herkend op camerabeelden. "Hij zegt dat het om een zogenoemde 'S-Line-versie' gaat van een Audi, en een 'Quattro", zegt Ural. "Maar zo'n dure versie had mijn cliënt niet."

Ook wil hij veel vriendinnen van Kolenberg horen en beoordelen hoe betrouwbaar ze zijn. "Kolenberg vertelde wel eens verschillende verhalen over voorvallen. Ze deelde niet alles zuiver op de graad met haar vriendinnen." Veel vriendinnen van het slachtoffer hebben bij justitie eerder belastend over de veroordeelde verklaard.

Zwanger

Sarah Kolenberg en de veroordeelde man hadden een seksuele relatie. Voor hem was het een buitenechtelijke relatie. Kolenberg was zwanger, niet van de veroordeelde man. Volgens de rechtbank heeft hij met de moord willen verhullen dat er sprake was van een relatie, omdat Kolenberg had aangekondigd dat openbaar te gaan maken.

Het Gerechtshof laat over twee weken weten of, en zo ja welke, verzoeken van de verdediging worden ingewilligd.