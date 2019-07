Unieke Union-brommers uit het stof: historische tocht door Nieuwleusen

De benzinedampen hangen boven de parkeerplaats van museum Palthehof, het startpunt van de tocht. Zo'n dertig man is erop afgekomen. "Het geeft een bepaalde vrijheid om met iets rond te rijden dat jarenlang geleden geproduceerd is", zegt een bezitter. "En het is mooi om andere liefhebbers te ontmoeten hier."

Tijdperk

Want ze komen uit het hele land. De brommers zelf zijn ongeveer tussen de veertig en zeventig jaar oud. Een tijdperk, dus. Tientallen jaren stond de fabriek in het dorp, eerst werden er bromfietsen geproduceerd, later alleen gewone fietsen. En de inwoners zijn er nog steeds heel trots op.

"Union was in Nieuwleusen heel belangrijk", vertelt organisator Arie Kragt. "Veel mensen hebben er ook gewerkt en hebben er goede herinneringen aan."

Vader en zoon (Foto: RTV Oost)

Vader en zoon

Wat uit te leggen

Ook een vader en zoon zijn aanwezig. "We rijden vaak toertochtjes. We hebben er altijd een passie voor gehad. Vroeger, wanneer mijn moeder het niet zag, parkeerden we de brommers altijd rustig in de schuur. Dan na een week of twee kwam ze er pas achter. Toen hadden we wel wat uit te leggen", besluiten ze lachend.