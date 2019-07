UIT Tips voor dit weekend!

Ochtendwandeling Sallandse Heuvelrug

Stap vrijdag 12 juli eens vroeg uit de veren voor een ochtendwandeling over de Sallandse Heuvelrug met de gids van Staatsbosbeheer. Je wandelt door het glooiende landschap van bossen en heidevelden. Onderweg vertelt hij je over de natuur, cultuur en historie van deze streek. En natuurlijk zie en hoor je de natuur ontwaken: het eerste zonlicht valt over het landschap, vogels laten zich horen. Wie weet kruist een van de bewoners je pad, zoals vos of ree. Een fris begin van je dag!

Sallandse Heuvelrug (Foto: RTV Oost)

Havenfestival Almelo

Zaterdag én zondag is er alweer de derde editie van het Havenfestival Almelo waarbij 20 nostalgische schepen zullen aanmeren in de Almelose Centrumhaven. Een mooie gelegenheid om de historie van deze schepen van dichtbij te zien en in gesprek te gaan met de kapiteins. Zelf het water op gaan kan ook door gebruik te maken van de rondvaarten met de Almelose Praam en de VechteZomp uit Gramsbergen. Vertrek vanuit de Centrumhaven (bij de Houtstek).

Havenfestival Almelo (Foto: RTV Oost)

Deventer Stadsfestival

Kom zaterdag en zondag naar het Deventer Stadsfestival en geniet van de gemoedelijke sfeer, optredens, workshops, lekker eten en topartiesten. Dit jaar zijn publiekstrekkers onder meer Lil Kleine, Nielson, Navarone, Dave Roelvink en The Dirty Daddies! Ook zijn er veel leuke activiteiten voor het gehele gezin. Een dag waar Deventer naar uit kijkt!

Deventer Stadsfestival (Foto: Daan Obdeijn RTV Oost)

Barrel Food Truck Fest Hardenberg

Zondag is de slotdag van het derde ‘Barrel Food-Truck-Fest’ in het centrum van Hardenberg. Van 12.00 tot 21.00 uur is het genieten en smullen geblazen. Een bonte verzameling originele foodtrucks en mobiele keukens, de meeste serveren streetfood, en dat in de breedste zin van het woord maar ook koffie en ijs. Op het terrein zijn ook diverse bars te vinden met speciaal geselecteerde wijnen, bijzondere bieren en frisdrank.

Foodtruck (Foto: RTV Oost)

Joodse wandeling binnenstad Deventer

Deze wandeltocht op zondag 14 juli begint om 13.00 uur, duurt anderhalf uur en voert langs oude Joodse plekken in de binnenstad van Deventer als synagoges, woonhuizen en winkels. Zo komen we langs de huizen en winkels van de families Hillesum, Cohen, Van Spiegel, Adelaar, Sam Noach ("De man van Deventer") en en langs “De Sajetbaal” van Moos Noach. We staan ook stil bij de plaats en rol van Palestina-pioniers. Anekdotes, geschiedenissen en andere verhalen maken dat de wandelaar een beetje besef krijgt van het Joodse leven in Deventer. De deskundige gids kan veel vragen beantwoorden, en op verzoek de route aanpassen. Ook zullen we stilstaan bij een aantal struikelstenen.

Deventer (Foto: RTV Oost Wouter de Wilde)