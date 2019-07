Deurwaarder zwaar mishandeld en gegijzeld in affaire transporteur Dikken

In de spraakmakende affaire rond transportondernemer Dennis Dikken uit Nieuwleusen is een deurwaarder gisteren gegijzeld en zwaar mishandeld. Het slachtoffer werd met stalen pijpen in elkaar geslagen en liep meerdere botbreuken in armen en benen op. Na de mishandeling zouden intussen meerdere aanhoudingen zijn verricht.

De deurwaarder was op pad gestuurd nadat de rechtbank de afgelopen twee vonnissen tegen Dikken had uitgesproken. Zo moet de ondernemer op last van de kantonrechter circa 285.000 euro betalen aan pensioenpremies die hij van zijn medewerkers had achtergehouden en 65.000 euro als ontslagvergoeding voor de chauffeurs die door hem op straat waren gezet.

De deurwaarder kwam namens het pensioenfonds bij Dikken aan de deur. Omdat het pensioenfonds al beslag heeft laten leggen op alle bezittingen van Dikken - zowel zakelijk als privé - kwam de deurwaarder waarschijnlijk het vonnis aan de transportondernemer overhandigen.



Afgetuigd

De zaak escaleerde vervolgens volledig. De deurwaarder werd enige tijd vastgehouden en daarbij door meerdere personen met stalen pijpen afgetuigd. Hij liep daarbij botbreuken in armen en benen op en werd ook aan zijn hoofd geraakt. Onduidelijk is hoe lang de hele molestatie heeft geduurd.



Bronnen bevestigen tegenover RTV Oost de gijzeling en mishandeling. Naar verluidt zijn vanochtend in alle vroegte meerdere personen van hun bed gelicht. Onbekend is nog of Dikken ook is aangehouden.



Politiebegeleiding

Deurwaarders kunnen bij riskante klussen om politiebegeleiding vragen, maar in dit geval was de man in zijn eentje naar Dikken gegaan. Het deurwaarderskantoor - een landelijk opererende organisatie - reageert geschokt op de zware mishandeling. Een woordvoerster laat weten dat het vaker voorkomt dat gerechtsdeurwaarders zonder politiebegeleiding op pad gaan. Volgens de zegsvrouw gaat het om een ervaren deurwaarder.

Over hoe het nu met de deurwaarder gaat, wil ze verder niet op ingaan. “Omdat het onderzoek in handen is van politie en justitie en ons op het hart is gedrukt om hierover verder geen inhoudelijke mededelingen te doen”, aldus de woordvoerster. “Voor de rest wil ik het hier graag bij laten. We zijn er vooral bij gebaat dat deze zaak niet verder escaleert.”

De politie is om commentaar gevraagd, maar kan nog niets bevestigen.