Go Ahead Eagles legt proefspeler Adrian Edqvist vast

"Ik ben een avontuurlijke speler. Ben snel, houd van dribbelen en de één-op-één met een tegenstander opzoeken. In Zweden is het voetbal wat defensiever, is alles er vooral op gericht je goed te positioneren om geen goal tegen te krijgen. Nederland staat bekend om het attractieve voetbal, met 4-3-3 en hoog druk zetten. Precies mijn voetbalstijl", zegt de laatste aanwinst van de club.

Bevestiging

Technisch manager Paul Bosvelt over de Zweed: "We waren op zoek naar een linksbuiten met een individuele actie en creativiteit. Om een nog betere indruk te krijgen van zijn kwaliteiten, hebben we hem uitgenodigd voor de proefperiode. Daarin bevestigde Adrian twee zaken: zijn kwaliteiten en het feit dat hij potentie heeft om door te groeien. Aangezien zijn indruk van de club ook zeer positief was, konden we gelukkig snel zakendoen."

Rabillard

Edqvist was al enige tijd op proef in Deventer. Dat deed hij samen met Antoine Rabillard. Met hem wil Go Ahead ook graag door. Edqvist sluit morgen officieel aan bij de ploeg van trainer Jack de Gier. Vanavond doet hij niet mee in de oefenwedstrijd tegen Excelsior.