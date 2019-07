Zakenman Sanderink tegen Almelose rechter: "Ik zit hier als gedaagde, maar ik ben slachtoffer"

De Almelose kortgedingrechter probeerde Gerard Sanderink nog tot rede te brengen. "Waarom wil u de zaak niet schikken, de reputatieschade voor u is toch enorm?" Maar Sanderink, eigenaar van miljardenbedrijven Centric en Strukton, voelde daar niets voor. "Iemand die steelt ga ik niet belonen." Daarmee had hij het over zijn ex die hij hardop blijft beschuldigen van diefstal, fraude en hij blijft haar ook verantwoordelijk houden voor de FIOD-inval, half februari, bij Strukton.

Er zijn ruwweg drie versies van de waarheid: die van Gerard Sanderink, die van Brigitte van Egten en die van de media.

De nieuwe minnares

De media: Rijke zakenman treft nieuwe minnares, ene Rian van Rijbroek, 20 jaar jonger dan de zakenman. Hij raakt volledig in de ban van haar, gelooft alles wat ze zegt. Zij heeft een reputatie als 'cybercharlatan' en 'mannen-met-geld-jager', maar dat lijkt de tycoon van eenvoudige komaf niet te deren. Hij gelooft haar als ze zegt dat z'n vorige vriendin fraudeert en van hem steelt, zelfs als het niet wordt bewezen. Ze schermt met contacten bij inlichtingendiensten. Wie niet voor hem is is tegen hem en moet aan de kant, ontslagen volgen bij al z'n bedrijven, het lijkt wel een 'zuivering'. De complete top van IT-dienstverlener Centric is al opgestapt omdat ze weigeren samen te werken met Rian van Rijbroek.

De ex financieel uitgerookt

De versie van Brigitte van Egten is die van de ex-geliefde die financieel volledig wordt uitgerookt. "Hij maakt alles kapot wat ik heb aangeraakt", zegt de 65-jarige Van Egten die voor de rechtbank haar ontslag aanvecht als directeur bij DSS, een klein bedrijf (20 medewerkers) in Goor dat in zonnepanelen handelt, en waarvan Sanderink ook eigenaar is. Haar advocaat heeft de vergelijking. "Sanderink is als een spookrijder die in de auto hoort dat er een spookrijder is. Hij denkt bij zichzelf 'het is er niet één, de hele weg zit vol spookrijders."

Het is niet Gerard, zijn geest is vergiftigd

Van Egten: "Mijn leven is verwoest. Tot voor kort zou zij bij overlijden het bedrijf DSS overgedragen krijgen, daarnaast was ze bestuurslid in de 'Stichting Gerard Sanderink' die bij overlijden zijn bedrijven zou gaan besturen. Zij raakte alles kwijt inclusief haar baan. Een eerder aanbod van Sanderink van twee ton vindt ze onvoldoende. Van Egten: "Ik wil m'n leven terug zoals het was, ik zou willen dat hij in zou zien dat ik m'n werk goed heb gedaan." Toch is Van Egten tegelijkertijd mild over Sanderink. "Het is niet Gerard, zijn geest is vergiftigd." Daarmee doelt ze op de aanwezigheid van Rian van Rijbroek.

Sanderink: "Ik ben slachtoffer"

De versie van Gerard Sanderink is uiteraard anders. Hij zegt tegen de rechter: "Ik zit hier als gedaagde, maar ben eigenlijk slachtoffer". Suggesties van de rechter om te schikken wil hij niet. "Ik ga niet iemand die steelt belonen." De rechter snoert hem enkele malen de mond, Sanderink is overtuigd van zijn gelijk. "Ik ben tien keer eerlijker dan de politiek in Den Haag." Hij zegt 'verbijsterd' te zijn over wat hij heeft aangetroffen bij DSS. Overigens hebben alle accountantsonderzoeken tot nu toe niets aangetoond, dus heeft Sanderink accountantsonderzoek vier verordonneerd.

Sanderink herhaalt: "FIOD inval schuld Van Egten"

Volgens hem zijn er inbraken geweest, is er informatie gedeletet en is hij om onverklaarbare reden in een slechte film terechtgekomen. En het treft hem ook zakelijk. "Mijn bedrijven zijn door deze dingen in de problemen gekomen." In de rechtszaal herhaalt hij wat de rechter hem vorige week verboden heeft, namelijk zeggen dat de inval van de FIOD de schuld is van Van Egten.

Rechter: "Wat doet u elkaar aan?"

De rechter probeert het vaker. "Waarom geen schikking?" Maar Sanderink wil dat duidelijk niet. "Wie is dit begonnen", verwijst hij naar zijn ex. De rechter doet over twee weken uitspraak met de bijvoeging. "Ik ben bang dat dit een tussenstap is in wat u elkaar aandoet."