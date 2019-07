Oldenzaler hoopt minstens op plek in top 50 bij WK deltavliegen

Deltavlieger Joost Eertman hoopt op een plek in de top 50 bij het WK Deltavliegen dat vandaag begint in Italië. "Een plek in de top 40 zou helemaal geweldig zijn", zegt de Oldenzaler.

Eertman is onderdeel van de zeskoppige Nederlandse kernploeg. Als team 'flying dutchmen' nemen ze het op tegen 114 andere piloten uit 29 landen. Inzet is de wereldtitel.

De deltavlieger uit Oldenzaal vertelt dat het Nederlandse team een aardig niveau heeft. Zelf denkt hij in de top 50 te eindigen. Een plek in de 40 zou helemaal geweldig zijn.

Wind is niet per se nodig

Veel mensen denken dat je voor deltavliegen een lekker briesje nodig hebt. Wind om kilometers te maken. Dat is een misverstand, zegt Eertman. "Je hebt niet per se wind nodig, maar thermiek. Dat is wind die verticaal omhoog gaat. Als deltavlieger ren je van een berg en ga je op zoek naar thermiek zodat je hoogte kunt winnen."

Het vinden van thermiek is iets waar Joost Eertman redelijk bedreven in is. Het is hem niet aan komen waaien. "Je moet er wel wat voor doen", bevestigt hij. "Ik heb zelf vele jaren geoefend om dit niveau te kunnen bereiken."

Nul punten voor vliegen in verboden gebied

Het is niet de eerste keer dat Eertman meedoet aan een WK. Aan het WK in Australië denkt hij nog graag terug. "Ik vloog toen een tijdlang in de top 30."

Uiteindelijk zakte hij in het klassement omdat hij in een deel van het luchtruim vloog waar hij niet mocht vliegen. "Die dag leverde dus nul punten op", lacht Eertman.

Het WK deltavliegen vindt plaats van 13 tot 27 juli in het luchtruim rondom Tolmezzo in Italië. Tijdens het WK starten de deltavliegpiloten vanaf diverse bergen nabij het drielandenpunt van Italië, Oostenrijk en Slovenië. In de lucht moeten ze taken uitvoeren op hoogtes tot zo’n 3500 meter. De route gaat via vooraf bepaalde gps-keerpunten naar goal. Er worden dagelijks punten toegekend voor de snelheid en de gevlogen afstand. Wereldkampioen is de man of vrouw die na de elf wedstrijddagen de meeste punten heeft. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de grootst gevlogen afstanden meer dan 150 kilometer bedragen, waarbij deltavliegers tot wel vijf of zes uren in de lucht kunnen zijn.