Beroepsorganisatie over aftuigen deurwaarder: "Politie en justitie doen te weinig"

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) reageert geschokt op de mishandeling van een gerechtsdeurwaarder in Nieuwleusen. Een deurwaarder die aan het werk is met de affaire rondom transportondernemer Dennis Dikken werd gegijzeld en met stalen pijpen afgetuigd. Volgens de beroepsorganisatie doen politie en justitie te weinig tegen agressie en geweld.

"We hebben met verbijstering kennisgenomen van het geweld tegen een van onze collega’s. We spreken tegelijk ook onze zorg uit over de bescherming van de veiligheid van gerechtsdeurwaarders. Onze ervaring is dat opvolging na aangifte van een incident op dit moment onder de maat is", reageert KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk naar aanleiding van berichtgeving van RTV Oost over de zware mishandeling en gijzeling van de deurwaarder.



Volgens Van de Donk staat de mishandeling niet op zichzelf. "Tijdens huisbezoeken kunnen gerechtsdeurwaarders altijd in gevaarlijke situaties terechtkomen. Ze kunnen dan te maken krijgen met agressie en geweld. Maar elk incident is er natuurlijk een te veel. Het is helemaal zuur als we merken dat er met de aangiftes door politie nauwelijks iets wordt gedaan. Al lange tijd staat agressie en geweld daarom als onderwerp op de agenda van het overleg dat de KBvG voert met het ministerie van Justitie en Veiligheid."



Afspraken

Volgens de beroepsorganisatie vervullen gerechtsdeurwaarders een staatstaak, waardoor ze vallen onder bescherming van medewerkers met een publieke taak. In het programma Veilige Publieke Taak hebben politie en Openbaar Ministerie afgesproken dat agressie of geweld tegen werknemers met een publieke taak sneller en strenger gestraft moet worden.



"In de praktijk komt er van deze afspraken nauwelijks iets terecht. Pas als wij er een rechtszaak van maken hebben we een kans dat de daders worden vervolgd. Politie en Openbaar Ministerie laten gerechtsdeurwaarders ernstig in de kou staan. Het wordt echt tijd dat hier snellere opvolging aan gegeven gaat worden."



Geen politie mee

Deurwaarders kunnen bij riskante klussen om politiebegeleiding vragen, maar in dit geval was de man in zijn eentje naar Dikken gegaan. Volgens de zegsvrouw gaat het om een ervaren deurwaarder.

Later die avond werden een man en een vrouw uit Nieuwleusen aangehouden. De politie wil niets kwijt over de leeftijd van het aangehouden stel 'omwille van de privacy'.